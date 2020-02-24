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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 24.02.2020 - 09:40,Son Güncelleme:/

TÜBİTAK 14 Ar-Ge personeli alacak

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TÜBİTAK 14 Ar-Ge personeli alacak
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Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezinde (ULAKBİM) görev yapmak üzere 14 Ar-Ge personeli alacak.

TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, alımı yapılacak 14 Ar-Ge personeli, ULAKBİM'in Ankara'daki merkezinde görevlendirilecek.

Alınacak personelden 8'inde doktora yapmış veya yapıyor olma şartı aranırken, 1'inin de sistem ve ağ yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olması isteniyor.

Alım için son başvuru tarihi 16 Mart olarak belirlendi. Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek. 

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