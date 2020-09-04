TSPB’nin yeni başkanı Tevfik Eraslan oldu

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB) 20’nci Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul’da yapıldı. TSPB 20’nci Olağan Genel Kurul Toplantısı, T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Borsa İstanbul A.Ş Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, Borsa İstanbul A.Ş Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi M. Hakan Atilla ile çok sayıda sektör temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Seçimlerden sonra yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında TSPB Başkanlığına Tevfik Eraslan seçildi. 2019 yılından bu yana Birlik Başkanlığını yürüten Dr. Alp Keler, CFA, bayrağı Tevfik Eraslan’a teslim etti. Eraslan, geride bırakılan dönem boyunca TSPB’ye hizmet vermiş olan Dr. Alp Keler’e ve yönetim kurulu üyelerine değerli çalışmaları ve sektöre katkıları için teşekkür etti.

ERASLAN: PİYASALARIN BÜYÜMESİ VE DERİNLEŞMESİ BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ OLACAK

Yeni dönem TSPB Başkanlığını yürütecek olan Tevfik Eraslan, yaptığı değerlendirmede, sermaye piyasalarının ülkelerin kalkınmaları için ihtiyaç duyulan finansmanın en temel kaynağı olduğuna dikkat çekti.

Eraslan, “Sermaye piyasalarımızın büyümesi ve derinleşmesi birinci önceliğimiz olacaktır. Bu kapsamda Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği olarak önümüzdeki dönemde hedeflerimizin başında İstanbul Finans Merkezi projemizin hayata geçirilmesi gelmektedir. Ayrıca bireysel yatırımcının korunmasına yönelik tüm çalışmaların destekçisi ve takipçisi olacağız. Sermaye piyasaları alanında dijitalleşmenin gelişimi için uygun zemin hazırlanması, bireysel emeklilik sisteminin tabana yayılarak toplumun geniş kesimini kapsaması, tasarrufların artırılması amacıyla ülke çapında farkındalık yaratılması ve sektörde rekabetin artırılması yoluyla hizmet kalitesinin yükseltilmesi öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Bu bağlamda sermaye piyasaları alanında faaliyet gösteren tüm kuruluşlarımızın bu sorumlulukla hareket edeceğine dair inancımın tam olduğunu ifade etmek isterim” diye konuştu.

Seçimlerden sonra yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında Birlik Başkanlığına Tevfik Eraslan, Başkan Vekilliğine de İbrahim Halil Öztop seçildi. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin önümüzdeki 2 yıl boyunca görev yapacak Yönetim ve Denetleme Kurulu ile Disiplin Komitesinde yer alacak kişiler ise aşağıdaki isimlerden oluşuyor:

Yönetim Kurulu:

Erhan Topaç Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Esen Pamir Karagöz QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Mustafa Selim Yazıcı TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Serdar Sürer Türkiye Halk Bankası A.Ş.

İbrahim Halil Öztop Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.

Tevfik Eraslan İş Portföy Yönetimi A.Ş.

Alim Telci RE-PIE Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.

Hakan Gedikli Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Encan Aydoğdu Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği

Dr. Şule Korkmaz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Taliye Yeşilürdü Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

DENETLEME KURULU ÜYELERİ

Ekrem Kerem Korur Phillip Capital Menkul Değerler A.Ş.

Yılmaz Arısoy Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Cemil Cem Önenç Denizbank A.Ş.

Murat Onuk Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.

İhsan Gökşin Durusoy Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

DİSİPLİN KOMİTESİ ÜYELERİ

Erkan Ünal Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ömer Eryılmaz Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

İzzet Şahin Anadolubank A.Ş.

Muammed Emin Özer Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.

Nazlı Yılmaz Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.