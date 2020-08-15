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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 15.08.2020 - 09:21,Son Güncelleme:

TSE 27 firmanın sözleşmesini feshetti

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TSE 27 firmanın sözleşmesini feshetti
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Türk Standardları Enstitüsünce (TSE) 27 firmanın sözleşmeleri çeşitli nedenlerle feshedildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 17 firmanın yıllık vize yaptırmaması, 6 firmanın talimata aykırılık, 2 firmanın kendi isteği, 2 firmanın da üretim yerini değiştirmesi nedeniyle hizmet yeterlilik belgesi kullanma hakkı veren sözleşmeleri TSE tarafından iptal edildi.
Bu firmalar, "hizmet yeterlilik belgeli" faaliyet gösteremeyecek, aksine davranış durumunda haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturma başlatılacak.

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