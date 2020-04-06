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Ekonomi
Haber Giriş: 06.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

TSB’den ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’e destek

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TSB’den ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’e destek
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Türkiye Sigorta Birliği’nden (TSB), koronavirüs tedavisi ile ilgili mücadeleye peş peşe destekler geldi.

Sigorta şirketleri önce, koronavirüs tedavisini özel sağlık sigortası kapsamına aldı; salgın ile ilgili tüm tedavi giderleri hem özel sağlık sigortasından hem de tamamlayıcı sağlık sigortasından karşılanabilecek. TSB, Kovid-19 ile mücadelede, 4 milyon özel sağlık ve tamamlayıcı sağlık sigortalıların yüzde 99’unun tedavi giderlerini poliçe kapsamına alındığını duyurdu. Ardından TSB üyeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı, ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına 7 milyon lira destek oldu.

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