TSB’den ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’e destek

Sigorta şirketleri önce, koronavirüs tedavisini özel sağlık sigortası kapsamına aldı; salgın ile ilgili tüm tedavi giderleri hem özel sağlık sigortasından hem de tamamlayıcı sağlık sigortasından karşılanabilecek. TSB, Kovid-19 ile mücadelede, 4 milyon özel sağlık ve tamamlayıcı sağlık sigortalıların yüzde 99’unun tedavi giderlerini poliçe kapsamına alındığını duyurdu. Ardından TSB üyeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı, ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına 7 milyon lira destek oldu.