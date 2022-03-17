TSB ve TESK iş birliği ile “Esnafa Sigorta Eğitimi”

Haberin Devamı

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) öncülüğünde ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) desteğiyle hayata geçen “(ESİB) - Sigorta ve Risk Yönetimi Bilincini Güçlendirme Eğitimleri” esnafla buluşuyor. Sigorta okur-yazarlığının toplumda yaygınlaşması için sigorta sektörünün en geniş katılımlı eğitim seferberliği olarak planlanan ESİB ile risk yönetimi eğitiminin yanı sıra esnafın ihtiyaç duyduğu sigorta branşları ve ürünleri de tanıtılıyor.

Ülkemizdeki 2,2 milyon esnafa ulaşmayı hedefleyen proje, TSB Başkanı Atilla Benli ve TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken’in 17 Mart 2022’de imzaladığı protokolle resmiyet kazandı.



TSB’nin ev sahipliğinde düzenlenen törende sigorta okur-yazarlığının sürdürülebilirlikteki etkisine vurgu yapan Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli: “Gündelik risklerin yanı sıra iklim değişikliğinin tetiklediği doğal afetler, pandemi ve ekonomik gelişmeler nedeniyle esnafımızın işlerini sürdürmekte zorluk çektiğinin bilincindeyiz. Bu noktada risklere karşı hazırlıklı olmak büyük önem taşıyor. TSB olarak bu eğitimleri sosyal sorumluluğumuz olarak görüyor; sigorta okur-yazarlığının yaygınlaştırılarak sigorta bilincinin kazandırılması için üzerimize düşeni yapıyoruz. Ekonomimizin ve sosyal hayatımızın temel direği olan esnafımızla bir araya gelmek bu anlamda çok kıymetli. Tüm esnafımızı bu bilinçlenme hareketinin bir parçası olmaya davet ediyorum.” dedi.



Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise konuşmasında, esnaf ve sanatkâra yönelik ücretsiz düzenlenen sigorta ve risk yönetimi eğitiminin, esnafın sigortaya olan ilgisini ve bilincini artırmak için oldukça önemli olduğuna dikkat çekerek, “Hasar anında yapılması gerekenler konusunda bilgilendirmek, olası risklerden evvel tedbir almasına yönelik risk bilincini geliştirmek amacıyla düzenlenen bu eğitimi esnafımız kaçırmamalı. Bu eğitimde tarafların buluşmasına vesile olan başta DMW Eğitim Danışmanlık Hizmetleri A.Ş, eğitim moderatörü Jülide Çilingir’e ve TSB Yönetimine katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Esnafımıza yönelik benzer faydalı projelerin de devamını bekliyoruz.’’ şeklinde konuştu.



ÜCRETSİZ ÇEVRİM İÇİ EĞİTİMLER YIL BOYU SÜRECEK



2022 yılı boyunca ücretsiz verilecek çevrim içi eğitimlerin ilki 6 Şubat Pazar günü başladı. Programda; Bireysel Emeklilik Sistemi’nden hayat, yangın ve nakliyat sigortalarına, devlet destekli alacak sigortasından kefalet ve sağlık sigortalarına kadar pek çok branş, uzman isimler tarafından tanıtılıyor. Eğitimler kapsamında ayrıca, hasar tespiti ile sözleşme aşamasında dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin bilgiler de veriliyor. Program sonunda katılım belgesi verilen çalışmada yıl sonuna kadar 30 eğitim ve 6 seminer yapılması planlanıyor.