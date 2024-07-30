TSB Başkanı Gülen: İstikrarlı bir şekilde güçlenerek büyüyoruz

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Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen, sigorta ve bireysel emeklilik sektörünün 2024 yarı yıl performansını değerlendirdi. Sigorta sektörünün SEDDK'nın son dönemde uyguladığı güçlü sermaye politikasına paralel her geçen daha da dirençli bir yapıya kavuştuğuna vurgu yapan Gülen, "Düzenleme ve denetlemeleriyle sektörümüze yön veren SEDDK'nın attığı adımlar bize destek oluyor. Sektörümüzün özkaynakları yüzde 130'ya yakın artarken sermaye yapımızda her geçen gün daha da güçleniyor. Bu yolda aktif büyüklüğümüz yılın ilk yarısında 1.7 trilyon TL'yi aşma başarısını gösterdi.” dedi.



Ülke sigortacılığında bugün dünya devi sigorta gruplarının yatırımları bulunduğunun altını çizen Gülen, “Bu dev şirketlerin ülkemiz ekonomisine ve geleceğine olan güvenleri yatırım yaptıkları ilk günkü gibi aynı heyecanla devam ederken, sektörümüze olan yatırım ilgisi yerli ve yabancı yatırımcılar tarafından hala yüksek düzeyde olmaya devam ediyor." diye konuştu.



Sektörde yılın ilk yarısında toplamda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80.7 oranında nominal büyümeyle 380.4 milyar TL prim üretimi olduğunu belirten Uğur Gülen, sigorta sektörünün özellikle sağlık sigortaları ile yangın ve doğal afet branşlarındaki olumlu görünümle yılın ilk yarısında hayat dışı branşlarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 81,3 oranında, reelde de yüzde 5.7'lik büyümeyle 337 milyar TL prim üretimi gerçekleştirdiğinin altını çizdi. Hayat sigortalarında son yıllarda yaşanan reel küçülmenin bu yıl yerini büyümeye bıraktığına dikkat çeken Gülen, "Hayat sigortalarında özellikle tasarrufa yönelik ürünlerin ilgi görmeye başlamasının verdiği olumlu etkiyle yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75,9 oranında büyümeyle 43.3 milyar TL üretim gerçekleşti. Bu alanda uzun bir aradan sonra reelde yüzde 2.5 gibi bir oranda büyüme yaşanması bizleri mutlu etti " dedi.



Oto sigortalarının toplamda 131,4 milyar TL prim üretimi ile sektörün toplam prim üretiminin yüzde 39’unu gerçekleştirerek bu anlamda sektörün lokomotifi olmaya devam ettiğine vurgu yapan Gülen, "Bu alanın daha sağlıklı bir yapıya kavuşması için ve zorunlu trafik sigortasında yaşanan tartışmaların gündemden çıkarılması için regülatör kurumumuz SEDDK ile yoğun bir şekilde çalışarak hem sektör hem de kamuoyunu mutlu edecek bir sonuca ulaşacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

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TAMAMLAYICI SAĞLIK BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR...



Sağlık sigortalarında tamamlayıcı sağlık sigortasına olan ilginin her geçen gün artmasına paralel önemli bir gelişim görüldüğünü ifade eden Gülen sözlerini şöyle sürdürdü: "Sağlık sigortaları istikrarlı büyümesini sürdürüyor. Bu branşta 6 ayda 63 milyar TL'yi aşan prim üretilirken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100,4 oranında reelde de yüzde 16,8 büyüme yaşandı. Bu branş içinde yer alan ve son yıllarda büyük ilgi gören Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nda ise 6 ayda 19.4 milyar TL prim üretimi olurken, bu alanda reel büyüme 42,3 oldu."



TSB Başkanı Gülen, ülkemize büyük acılar yaşatan 6 Şubat 2023 tarihindeki Kahramanmaraş depremleri ile birlikte farkındalığı artmaya başlayan Yangın ve Doğal Afetler branşında da 6 ay sonunda prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre nominalde yüzde 124,3, reelde ise yüzde 30,7 oranında artarak 57.8 milyar TL’ye ulaştığının altını çizdi. Gülen, "Bu branş içinde yer alan Zorunlu Deprem Sigortasında 6 ayda yüzde 44,8’lik reel büyüme ile 5,9 milyar TL, İhtiyari Deprem Sigortasında da reelde yüzde 49,5 oranında büyüme ile 11,4 milyar TL tutarında prim üretimi oldu. Sel teminatında da geçen yılın aynı dönemine göre reelde yüzde 40’lık artışla 1.3 milyar TL’lik üretim gerçekleşti." diye konuştu.



İlk altı ay itibarıyla gelinen noktada sektörün prim üretiminin beklenen seviyelerde gerçekleştiğinin görüldüğüne vurgu yapan Gülen, sigorta sektörünün 2024 yılında enflasyonun üzerinde büyüme başarısı göstereceğini ve yüzde 80 oranında büyüme beklentisi altında yıl sonunda 900 milyar TL seviyelerine ulaşan prim üretimi öngördüklerini de ifade etti.

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BES TASARRUFUN MERKEZİNDE...



Kurulduğu 2003 yılından itibaren 20 yılı aşkın süredir istikrarlı büyümesini sürdüren BES’in devletimizin de 2013 yılından bu yana verdiği büyük destekle artık ülke tasarruflarının merkezinde konumlanmaya başladığına dikkat çeken Uğur Gülen, "BES istikrarlı şekilde büyümesini sürdürüyor. Yılın ilk yarısında katılımcı sayısında 16,5 milyon aşılırken, Devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğünde ise 1 trilyon TL’lik kritik eşiğinin hızlıca üstüne gelindi. Öte yandan bu yıl başına göre gönüllü BES tarafında katılımcı sayısı artışı yüzde 6 seviyesinde gerçekleşirken fon büyüklüğü tarafında ise yüzde 41’lik dikkate değer bir büyüme yaşandı. Fonlardaki bu büyüme hem katılımcıların katkı payı artışından hem de fonların son birkaç yılda gösterdiği yüksek performansı istikrarlı biçimde sürdürmesinden kaynaklanırken, hem katılımcı sayısında hem de fonlardaki büyümenin bu yılın ikinci yarısında da aynı ivmeyle sürmesini bekliyoruz." diye konuştu.