Trump'tan yeni kripto platformu

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ABD eski başkanı Trump, ailesinin kripto para projesi World Liberty Financial hakkında açıklamalarda bulundu. Trump, bu platformda insanlara platform kararlarında oy hakkı tanıyan dijital "token" satın alma teklifi sunulacağını söyledi.

Açıklamada World Liberty Financial'ın üçüncü taraflarla işlem yapmak için banka gibi bir aracıya ihtiyaç duyulmasını ortadan kaldıran, merkezi olmayan finans adı verilen bir mekanizmaya dayalı hizmetler sunmayı planladığı belirtildi.

Merkezi olmayan finans veya kısaca DeFi, teorik olarak açık ancak dışarıdan müdahalelere karşı dayanıklı işlem kaydı tutan blok zincir teknolojisine dayanıyor.

World Liberty Financial, kullanıcıların birbirlerine kripto para ödünç vermesini veya birbirlerinden kripto para ödünç almasını sağlayacak. Bu hizmet Aave gibi pek çok platform tarafından da sunuluyor.

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Eski başkanın oğlu Donald Trump Jr., X'te açtığı bir oturumda bu durumu finansal bir devrimin başlangıcı olarak niteledi.

Projenin temel taşları olan ve kripto para girişimcileri olan Zachary Folkman ve Chase Herro, platformun çoğunlukla dolar ile desteklenen stablecoin'leri kullanacağını söyledi.

Folkman, World Liberty Financial'ın kripto paralara kitleleri çekecek ve insanların kolayca erişebileceği bir platform olacağını söyledi.

Proje liderleri, sahiplerine platformun yönetimine katılma hakkı veren token'lar satacaklarını, bunların yüzde 63'ünün halka açık olacağını, yüzde 20'sinin kurucu ekibe gideceğini ve geri kalanının da kullanıcılara ödül olarak ayrılacağını söyledi.

Trump, başkanlığı sırasında kripto paraları bir dolandırıcılık olarak nitelemişti ancak daha sonra tutumunu kökten değiştirerek, yeniden seçilirse kendisini Bitcoin yanlısı bir başkan olarak sunacağını açıkladı.