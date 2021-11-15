Skandallara imza atmıştı... Trump 375 milyon dolara satış kararı aldı

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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'a 800 metre mesafede bulunan Trump International isimli lüks oteli 2016 yılında hizmete açılmıştı. Eski postane binasının kullanım hakkını 60 yıllığına alan milyarder iş insanı Donald Trump, 5 yıl sonra oteli satmak için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

The Wall Street Journal ve Bloomberg kaynaklarına göre, Miami merkezli yatırım şirketi CGI Merchant Group ile yapılan anlaşmanın gelecek yılın ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. Anlaşmada belirlenen rakam ise 375 milyon dolar şeklinde duyuruldu.

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200 MİLYON DOLARA MAL OLMUŞTU

Yaklaşık 200 milyon dolara mal olduğu ifade edilen 263 odalı Trump International Oteli Washington'ın en lüks otelleri arasında yer alıyordu. 177 yıllık binada kurulan otelde pahalı restoranlar ve şık butikler yer alıyordu.

Tüm bunların yanı sıra Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın adını taşıyan bir spa merkezi yer alıyordu.

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HEM SKANDALLARA İMZA ATTI, HEM DE ZARAR ETTİ

ABD Temsilciler Meclisi Denetim ve Reform Komisyonu, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinin ve yabancı temsilcilerin popüler uğrak noktalarından biri olan Washington'daki otelinin milyonlarca dolar kaybettiğini açıkladı. Komisyon raporuna göre Trump International Hotel, Trump'ın başkanlık döneminde zarar etti ve yabancı hükümetlerin yaptığı ödemeler gizlendi.

Demokrat Parti kontrolundaki komisyona göre Trump, başkanlık görevindeyken otelden 150 milyon doların üzerinde para kazandığını rapor etti. Ancak komisyon, bunun doğru olmadığını, Trump'ın aslında 70 milyon dolardan fazla para kaybettiğini bildiriyor.

Trump'ın Washington'daki oteline ilişkin soruşturma, GSA tarafından açıklanan belgelere dayanıyor.