Trump'tan flaş hamle! Yasaklayan kararnameyi resmen imzaladı

Her iki uygulama için ayrı ayrı yayımlanan kararnamelerde, Çinli şirketler tarafından geliştirilen mobil uygulamaların ABD'de yayılmasının ülkenin ulusal güvenliğini, dış politikasını ve ekonomisini tehdit etmeye devam ettiği belirtildi.

Kararnamelerde, ABD'nin TikTok ve WeChat'in sahiplerine karşı ulusal güvenliği korumak için agresif önlemler alması gerektiği vurgulandı. ABD'de kişi veya kuruluşların TikTok ve WeChat ile herhangi bir işlem yapmasının önüne geçmeyi öngören kararnamelerin 45 gün sonra yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Trump, 3 Ağustos'ta yaptığı bir açıklamada, ABD'deki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u 15 Eylül'de yasaklayacaklarını açıklamıştı.

Güvenlik endişeleri nedeniyle TikTok'un Çin'in kontrolünde olmasını istemediklerini vurgulayan Trump, Microsoft ya da bunun gibi büyük bir ABD merkezli firmanın TikTok'un ABD kolunu alması gerektiğini belirtmişti.