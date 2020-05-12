Trump'tan California yönetimine Tesla'nın üretime yeniden başlamasına izin vermesi çağrısı

Tesla'nın Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın, Kovid-19 yasağına rağmen California'da araba üretimine başlayacağını açıklamasının ardından, Trump da yaptığı Twitter paylaşımı ile Musk'a destek verdi.

Trump, "California, Tesla ve Elon Musk'a üretim tesisini açması için hemen izin vermeli. Bu çok hızlı ve güvenli bir şekilde yapılmalı." ifadesini kullandı.

ABD'nin dünya genelinde en çok Kovid-19 testi yapan ülke olduğunu vurgulayan Trump, "Ülkenin birçok yerinde Kovid-19 vakaları ve ölümleri düşüyor. Ülkemiz bir an önce ekonomisinin faaliyete geçmesini ve herkesin işine dönmesini istiyor. Biz de bunu güvenli bir şekilde yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ELON MUSK, CALİFORNİA YÖNETİMİNE MEYDAN OKUMUŞTU

Musk, Kovid-19 salgını nedeniyle "zaruri olmayan" iş yerleri ve fabrikaların kapalı tutulması talimatına rağmen, dün tekrar elektrikli araba üretimine başlayacağını duyurmuştu.

Twitter paylaşımında Musk, “Ben de bugün herkes gibi sahada olacağım. Biri tutuklanacaksa o kişinin ben olmasını istiyorum.” ifadesiyle California eyalet yönetimine meydan okumuştu.

Daha önce de California eyaleti yetkililerine Tesla'nın üretime başlamasına izin verilmesi çağrısında bulunan Musk, aksi takdirde şirketin Alameda bölgesindeki tek üretim tesisini Teksas ya da Nevada'ya taşımakla tehdit etmişti.