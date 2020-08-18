MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTrump söz verdi! Vergi indirimi yapacak
GeriEkonomi Trump söz verdi! Vergi indirimi yapacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 18.08.2020 - 07:30,Son Güncelleme:

Trump söz verdi! Vergi indirimi yapacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trump söz verdi! Vergi indirimi yapacak
Abone Olgoogle-news

ABD Başkanı Donald Trump, faaliyetlerini Çin'den ABD'ye getiren şirketlere vergi indirimi uygulayacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Minnesota eyaletine bağlı Mankato kentinde yaptığı konuşmada, ülke gündemini değerlendirdi ve Demokrat rakibi Joe Biden'a yüklendi.

Demokratların ABD'nin değerlerini yok etmeye çalıştığını savunan Trump, "Joe Biden, sol kanattaki aşırılıkçıların kuklası." diye konuştu.

ABD'de siyahi George Floyd'un öldürülmesinin ardından düzenlenen gösterilerindeki şiddet olaylarına dikkati çeken Trump, "Biz sizin kentlerinizi ve kenar mahallelerinizi, suçlu bir gelecekten ve kaostan koruyacağız." dedi.

Trump, Kovid-19'u "veba" olarak nitelendirerek, "Veba ülkemize geldikten sonra Çin ile görüşmedim." ifadesini kullandı.

Çin'de faaliyet gösterilen Amerikan şirketlerini de ABD'ye dönmeye çağıran Trump, "Faaliyetlerini Çin'den Amerika'ya getiren şirketlere vergi indirimi yapacağız." ifadesini kullandı.

ABD'nin Kovid-19 aşısını bulmaya "çok yakın" olduğunu vurgulayan Trump, "Çin virüsünü yeneceğiz." diye konuştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle