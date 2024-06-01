Trump soruları... Hüküm giyen ilk eski Başkan oldu

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ABD’nin New York kentinde görülen ve yaklaşık 6 hafta süren “sus payı davasında” 12 kişilik jüri heyeti, önceki gün ülkenin 45’inci Başkanı Donald Trump’ı kendisine yöneltilen 34 suçun tamamından suçlu bulduğunu açıkladı. Kararla birlikte Trump, ABD’de hüküm giyen ilk eski başkan oldu. Cezası 11 Temmuz’da açıklanacak olan ve seçimlere 6 ay kala anketlerde Demokrat Partili rakibi Joe Biden’ın önünde görünen 77 yaşındaki Cumhuriyetçi Trump’ı sonraki süreçte farklı ihtimaller bekliyor.

Donald Trump’ın başı yıllar önce porno yıldızı Stormy Daniels’a ödediği sus payı nedeniyle dertte.

1- SUÇLAMALAR NEYDİ?

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Trump’a 2016 başkanlık seçimlerinden önce yetişkin film yıldızı Stormy Daniels’a ödediği 130 bin dolarlık “sus payını” ticari kayıtlarda başka şekilde gösterdiği iddiasıyla dava açılmıştı. Eski Başkan iddianamede, Daniels’e ödenen parayı, ticari kayıtlarda eski avukatı Micheal Cohen’e “hukuki işleri için yapılan ödemeler gibi gösterdiği” için suçlanmıştı. Daniels ile ilişkisini gizlemek için belgelerde sahtecilikle suçlanıyordu. Daniels da mahkemede 2006’da yaşadıkları cinsel birlikteliği gizlemesi için para ödendiğini itiraf etti.

2- HAPSE Mİ GİRECEK?

Cezası 11 Temmuz’daki duruşmada açıklanacak. Trump’ın her suçtan kâğıt üzerinde 4 yıl hapis cezası alması mümkün. Ancak “beyaz yaka suçu” olarak da bilinen “ticari kayıtlarda sahtecilik” suçlarında verilen cezalar “hiç hapis cezası almamak” ve “maksimum hapis cezası” arasında gidip geliyor. Hâkim sicili temiz olan eski Başkanı bir hafta veya bir ay hapis cezasına da çarptırabilir. Aynı zamanda Trump’ı her hafta sonu hapse girmeye mahkûm edip cezanın geri kalanını şartlı tahliyeyle çekmesi de mümkün.

3- EV HAPSİ ALABİLİR Mİ?

Trump’ın alabileceği cezalar arasında ev hapsi de bulunuyor. Eski Başkan ev hapsine çarptırılacak olursa ayak bileği monitörü takması gerekecek. Bir yıldan fazla hapis cezası alırsa, cezasını eyalet çapındaki infaz kurumlarından birinde, bir yıldan az alırsa New York şehrindeki bir hapishanede çekecek.

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4- BAŞKAN ADAYLIĞI TEHLİKEDE Mİ?

Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Trump’ın, hüküm giymesi ABD Anayasası’na göre başkan adaylığı için bir engel teşkil etmiyor. ABD Anayasası, başkan adaylarının yalnızca en az 35 yaşında olmasını, 14 yıldır ülkede yaşamış olmasını ve ABD vatandaşı olmasını şart koşuyor. Bu da Trump’ı hapishanede cezasını çekerken ABD seçimlerini kazanan ilk aday yapabilir.

5- HAPİSHANEDE OY KULLANABİLECEK Mİ?

En çok merak edilen konulardan biri de Trump’ın 5 Kasım seçimlerinde oy kullanıp kullanamayacağı. İkameti Florida eyaletinde bulunan Trump’ın oy kullanabilmesi bazı ihtimallere dayanıyor. Florida eyaleti, suçlunun hükmü hangi eyalette verildiyse, o eyaletin yasalarına tabi. New York eyaleti ise parmaklıklar ardında olanların oy kullanmasını yasaklıyor. Yani Trump, seçimlerin yapıldığı 5 Kasım tarihinde hapiste olursa oy kullanamayacak. Ancak eski başkan, Cumhuriyetçi Florida Valisi Ron DeSantis’ten oy hakkını kazanmak için af isteyebilir.

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6- ÜLKEYİ HAPİSTEN Mİ YÖNETECEK?

Bu sorunun cevabı, daha önce böyle bir durum ABD tarihinde hiç yaşanmadığı için kesin olarak bilinmiyor. Trump hapis cezasına çarptırılırsa ve seçimleri kazandıktan sonra hâlâ cezasını çekiyor olursa avukatları, görevdeki başkanların hapse atılamayacağını iddia ederek infazın iptalini talep edebilir. Trump’ın kendisini af edebileceği ya da Başkan Yardımcısı’nın görevin kendisine teslim edilmesini talep etmesi gibi durumlar da tartışılıyor.

KARARI SOĞUKKANLILIKLA DİNLEDİ

Donald Trump, jüri üyelerinin kendisini suçlu bulan kararını teyit etmeleri için yapılan oylamayı soğukkanlılıkla izledi. Eski Başkan, mahkeme salonundan ayrıldıktan sonra “Bu bir rezalet. Gerçek kararı 5 Kasım’da halk verecek. Ben çok masum bir adamım” açıklamasında bulundu. Trump, karar sonrası düzenlediği ilk basın toplantısında, “Görülmemiş bir olay yaşıyoruz. Mahkeme taraflı bir yargılama yaptı. New York savcısı suçu kontrol altına alamamışken, beni aldı. Hapis yatmam bekleniyor. Bana bunu yapabiliyorlarsa herkese yapabilirler. Çok adaletsizdi. Ailem için kötü bir süreç oluyor” dedi. Diğer yandan Trump, sürecin siyasallaştığını ve temyize gidileceğini de belirtti.