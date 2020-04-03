Trump petrolü dalgalandırdı

Açıklamanın ardından brent petrolün fiyatı yüzde 47 yükseldi. Dün ortalama 24 dolar seviyesinde seyreden brent petrol 36 dolara kadar yükseldikten sonra görüşmenin diğer taraflarından konunun doğrulanamaması üzerine 30 dolar seviyesine geriledi. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Az önce dostum Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştüm. O da Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Bu ülkelerin petrol üretimlerini günlük 10 milyon varil, belki de daha fazla azaltmalarını bekliyor ve umuyorum” ifadelerine yer verdi. Söz konusu miktarın günlük 15 milyon varile çıkabileceği belirtilirken, bunun gerçeklemesinin petrol ve doğalgaz endüstrileri için ‘harika’ olacağı vurgulandı. Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan ve Rusya ile görüştüğünü ve iki ülke arasındaki fiyat mücadelesinde birkaç güne kadar bir uzlaşma olabileceğini bildirmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile petrol piyasalarını görüştüğü iddiasını yalanladı.