Tropikal yükseliş

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Çevrimiçi yapılan çalıştay, 25 Mart’a kadar devam edecek. Çalıştayın açılışına Antalya Ticaret Borsası ve Antalya Tarım Konseyi Başkanı Ali Çandır, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Dr. Nevzat Birişik, Antalya Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca katılarak birer konuşma yaptı. Avokadonun Türkiye’de 90 yıldır yetiştirildiğini ancak son 10 yılda üretiminin arttığını belirten Ali Çandır, “Antalya’da avokado üretim alanı 2021 yılında bir önceki yıla göre 2.4 kat artarken, Türkiye genelinde 2.2 kat artış kaydetti. Ülkemizde 2021 yılında 9 bin tonun üzerinde avokado üretilirken bunun yüzde 78’ini Antalyalı üreticimiz gerçekleştirdi. Üretim miktarı Antalya’da son 1 yılda yüzde 44 artarken, Türkiye genelinde yüzde 53 artış kaydetti” diye konuştu. Çandır, daha önce ekimi yapılan bahçelerden verim alınmasıyla 2-3 yıl içerisinde avokado üretim miktarında ciddi artış olacağını bildirirken, bu noktada ihracat pazarları bulmanın ve var olan pazarları büyütmenin gerekliliğine dikkat çekti.

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AVOKADO LİDER OLACAK

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından hazırlanan Tarımsal Görünüm raporuna göre, 2021-2030 döneminde, avokadonun ticareti en çok yapılan tropikal meyve olacağını söyleyen Çandır, “Avokado muz ve mangoyu geride bırakacak” dedi. Önümüzdeki 10 yıl içinde dünya avokado ticaretinin 8.3 milyar dolar seviyesine ulaşmasının beklendiğini kaydeden Ali Çandır, “Avokadonun yükselişe geçtiği bu dönemde, hangi bölgelerde, hangi amaçla, hangi çeşitlerin üretiminin uygun olduğu, değişen iklim şartlarına karşı neler yapılması gerektiği, etkili su kullanımının nasıl sağlanacağı, tedarik zinciri ve üretime dayalı bir sanayinin önemi gibi konuları uzmanlarından dinlemek ve saha deneyimlerini paylaşmak için bu çalıştayı düzenledik” diye konuştu. 5 gün sürecek Çalıştayın sonunda hazırlanacak bildirgenin karar vericiler ve ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılacağını kaydeden Çandır, yol gösterici olmasını diledi.

SU KAYNAKLARINA DİKKAT

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TAGEM Genel Müdürü Dr. Nevzat Birişik, tarım kenti Antalya’nın tarım potansiyeline sahip çıktığını ve eğitimlerle bu potansiyeli desteklediğini söyledi. Türkiye’nin bir çok meyvenin yetişebildiği bir ülke olduğunu belirten Birikiş, iklim değişikliğinin etkileriyle birlikte meyve çeşitliliğinin de farklılaştığını kaydetti. Türkiye’nin toprak ve su kaynağı kısıtlı bir ülke olduğuna dikkat çeken Birişik, avokadonun çok su isteyen bir meyve türü olduğunu, bu nedenle su kaynakları sınırlı bölgelerde avokado üretiminin yapılmasının akılcı olmadığını ifade etti.

'TEMEL GIDA SEKTEYE UĞRAMAMALI'

Pandeminin, ardından da Rusya -Ukrayna arasında yaşanan savaşın, temel gıda ürünlerinin stratejik olduğunu anımsattığını belirten Nevzat Birişik, temel gıda ürünlerini üretimini sekteye uğratacak ürünlerden kaçınılmasını önerdi. Meyve üretiminin ciddi ihracat potansiyeline sahip ürünler olduğunu belirten Birişik, meyvede doğru çeşit, toprak, iklim ve su kaynağı göz önüne alınarak iyi bir planlama ile üretiminden yana olduklarını vurguladı. Antalya’da 360 bin hektar tarım alanının yarısında tarla bitkileri üretimi yapılırken, yarısında meyve üretimi yapıldığını belirten Antalya Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, son dönemde muz, zeytin ve avokadonun en çok üretilen meyve çeşitleri olduğunu kaydetti.