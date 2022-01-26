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Trendyol'dan zam açıklaması

#Trendyol#Kurye#Zam
Trendyoldan zam açıklaması

Trendyol, "2022 yılı içerisinde, bir taşıyıcı iş ortağının faaliyet gösterdiği süreye bağlı olarak taşıdığı paket sayısına göre toplam hakedişinin aylık en az 12 bin 500 TL+KDV olması, iş ortaklarımızın da beklentilerini karşılar şekilde, garanti altına alınmıştır'' açıklamasında bulundu.

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Trendyol’da çalışan kurye işçileri, yapılan zam oranlarını yetersiz buldukları gerekçesiyle şirketin Maslak’taki genel merkezinde eylem başlatmışlardı.

Trendyol konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada, “2022 yılı içerisinde, bir taşıyıcı iş ortağının faaliyet gösterdiği süreye bağlı olarak taşıdığı paket sayısına göre toplam hakedişinin aylık en az 12 bin 500 TL+KDV olması, iş ortaklarımızın da beklentilerini karşılar şekilde, garanti altına alınmıştır” denildi.

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Trendyol’dan yapılan konuya ilişkin yazılı açıklamanın devamında, “Sahibi oldukları ticari işletmeleri aracılığıyla, şirketimizle imzaladıkları taşıma sözleşmeleri kapsamında, kendi işletmelerine ait araçlarla taşıma hizmeti sunan iş ortaklarımızla ilgili oluşan gündeme ilişkin açıklamamız aşağıda yer almaktadır. Öncelikle şunu ifade etmek isteriz ki, mevcut iş modelimiz doğrultusunda, taşıyıcı iş ortaklarımıza taşıdıkları paket başına ödeme yapılmakta; “iş ortağı destek paketleriyle” de aylık hakedişlerinin belli bir seviyenin üzerinde kalması sağlanmaktadır.2022 yılı içerisinde, bir taşıyıcı iş ortağının faaliyet gösterdiği süreye bağlı olarak taşıdığı paket sayısına göre toplam hakedişinin aylık en az 12.500 TL+KDV olması, iş ortaklarımızın da beklentilerini karşılar şekilde, garanti altına alınmıştır” bilgilerine yer verildi.

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“HİZMET BEDELİ ARTIŞ ORANI ÖN PLANA ÇIKARILMIŞTIR”

Eksik ve yanıltıcı sonuçların ortaya çıktığının ifade edildiği yazılı açıklamada, “Mevcut iddialarda ise, sadece “iş ortağı destek paketlerinde geçerli olan hizmet bedeli artış oranı ön plana çıkarılmıştır. Tek başına bu oran üzerinden değerlendirme yapmak eksik ve yanıltıcı sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Trendyol tüm iş ortaklarının memnuniyetini her şeyin önüne koyan bir şirkettir. Bundan sonra da böyle olmaya devam edecektir” denildi.

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#Trendyol#Kurye#Zam

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