MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTrendyol yatırım turuna çıktı, 1 milyar doların üzerinde yatırım alması bekleniyor
GeriEkonomi Trendyol yatırım turuna çıktı, 1 milyar doların üzerinde yatırım alması bekleniyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Haber Giriş: 27.04.2021 - 16:27 | Son Güncelleme:

Trendyol yatırım turuna çıktı, 1 milyar doların üzerinde yatırım alması bekleniyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trendyol yatırım turuna çıktı, 1 milyar doların üzerinde yatırım alması bekleniyor

Kısa bir süre önce Alibaba'dan 350 milyon dolarlık yatırım alan Trendyol'da, satıcıların bu yıl 10 milyar dolarlık ürün satışı gerçekleştirme hedefi bulunuyor.

Trendyol, uluslararası alanda etkinliğini artırmak için çıktığı yatırım turu kapsamında, İngiltere ve Amerika'dan 1 milyar doları aşkın yatırım çekmeyi hedefliyor.

Alınan bilgiye göre, uluslararası arenada etkinliğini artırmak için yatırım turuna çıkan Trendyol'un, İngiltere ve Amerika'daki yatırımcılardan 1 milyar doları aşkın yatırım alması bekleniyor.

Yeni yatırımın, şirketin potansiyel halka arzı öncesinde yatırımcı tabanının genişletilmesi ve büyümesi için kullanılması planlanıyor. Yakında tamamlanması beklenen yatırım turu, çok sayıda üst düzey uluslararası fonun da ilgisini çekiyor. Yatırım görüşmelerinin finansal danışmanlığını ise Citigroup üstleniyor.

2010 yılında kurulan Trendyol'da, satıcılarının platform üzerinde gerçekleştirdiği satış rakamı son üç yılda 20 kat arttı. Trendyol satıcılarının 2021'de ise 10 milyar dolarlık ürün satışı gerçekleştirme hedefi bulunuyor.

Kısa bir süre önce Çinli e-ticaret şirketi Alibaba, Trendyol'a gerçekleştirdiği 350 milyon dolarlık yeni yatırımla hissesini yaklaşık yüzde 87'ye yükseltmişti.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi