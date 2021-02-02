Trendyol ve Toplum Gönüllüleri Vakfı’ndan geleceğin liderlerine eğitim bursu

Trendyol, üniversite öğrencilerini desteklemek amacıyla, “Trendyol & TOG Eğitim Bursu” programını başlattı. Değerlendirmeler sonucunda programa katılacak üniversite öğrencilerine hazırlıktan başlayarak son sınıfa kadar 5 yıl boyunca karşılıksız burs verilecek. Ayrıca programa dahil olan öğrencilere Trendyol’da staj imkanı ve mentorluk olanağı da sağlanacak. Burstan, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik & Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Ekonomi ve İşletme bölümlerinde okuyan öğrenciler faydalanabilecek.



"TÜRKİYE’NİN HER YERİNDEKİ GENÇLERE FIRSAT EŞİTLİĞİ YARATMAK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”



Gençlere fırsat tanındığında değişime ayak uyduran değil, değişimi yaratan ülke olabileceğimizi belirten Trendyol Kurucusu ve CEO’su Demet Mutlu, “Trendyol olarak Türkiye’ye en yüksek pozitif etkiyi yaratan şirket olmayı hedefliyoruz. Bu anlayışla, ülkemizin geleceği olan gençleri desteklemeyi sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Trendyol & TOG Burs programı ile üniversitenin ilk sınıfından itibaren başarılı gençlerimizin yanlarında olacağız. Maddi desteğin yanı sıra staj ve mentorluk olanakları sağlayacağız” dedi.



Geçtiğimiz yıl İzmirli depremzede öğrenciler için burs fonu oluşturduklarını belirten Demet Mutlu: “Hepimizi derinden etkileyen İzmir depreminden sonra depremden zarar gören çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimlerinin kesintiye uğramaması için burs fonu oluşturmuştuk. Önümüzdeki dönemde de Türkiye’nin her yerindeki gençlere fırsat eşitliği yaratmak için çalışmaya devam edeceğiz.”

“YÜZLERCE FARKLI BURS FONUMUZA TRENDYOL İLE BİR YENİSİNİ EKLEYEREK DAHA FAZLA GENCİN HAYATINA DOKUNACAK OLMANIN HEYECANINI YAŞIYORUZ”

İş birliği kapsamında açıklamada bulunan Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Murat Çitilgülü, “Toplum Gönüllüleri Vakfı olarak; 18 yıldır gençlerin sosyal sorunlara çözüm üreten projelerini destekliyor, sosyal sorumluluk eğitimleri veriyor, burs imkanlarıyla eğitimlerine katkı sağlıyoruz. Bursiyerlerimizin TOG bünyesindeki gönüllü faaliyetlere katılımını sağlayarak onların eğitimlerini desteklerken, yetkinliklerini de geliştirmeyi hedefliyoruz. Burs fonlarımıza Trendyol ile bir yenisini ekleyerek daha fazla gencin hayatına dokunacak olmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.



BURS BAŞVURULARI 11 ŞUBAT TARİHİNE KADAR DEVAM EDECEK



Trendyol & TOG Eğitim Bursu, Boğaziçi Üniversitesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi'nin Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Ekonomi, İşletme ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerini tercih eden öğrenciler için geçerli olacak.



Burs programına başvuracak hazırlık, 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin Lisans Yerleştirme Sınavı’nda (LYS) ilk 200'e girmesi, 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin ise ilk 1000'e girmiş olması şartı aranıyor. Aynı zamanda not ortalamasının 4 üzerinden 3'ün üstünde olması da burs kriterleri arasında yer alıyor.



Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğinde hayata geçirilen burs için başvurular “https://form.jotform.com/TOG/trendyoltogegitimfonubasvuruformu” adresi üzerinden 28 Ocak - 11 Şubat 2021 tarihleri arasında kabul ediliyor. Online olarak gerçekleştirilecek başvuru sürecinin ardından adaylar mülakata davet edilecek. 40 kişilik burs komitesi tarafından değerlendirilen adaylar arasında en yüksek puanı alan öğrenciler burs imkanından faydalanacak.