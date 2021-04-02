Trendyol: Türkiye’nin kedi kumu Bursa’dan

Trendyol, Bursa’ya ilişkin satış verilerini açıkladı. Ev tekstili, hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri ile tanınan Bursa’da kedi kumu satışı rekor kırdı. Bursa, Ocak 2020’den itibaren Trendyol üzerinden tüm Türkiye’den 600 binin üzerinde verilen kedi kumu siparişinin yüzde 64’ünü tek başına karşıladı. Trendyol’un Bursalı satıcıları toplam 306 bin 509 adet kedi kumu siparişini Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırdı.

Bursa, sadece kedi kumu ile değil genel pet ürünleri satışıyla da dikkat çekti. Toplam 170 bin 368 sipariş ile kedi ve köpek mamaları da Bursa’dan en çok satılan ürünler arasında yer aldı.

BURSA’NIN EV TEKSTİLİ ÜRÜNLERİNE YOĞUN TALEP

Bursa'dan sipariş verilen ilk 10 ürün arasında şehrin öne çıktığı ev tekstili ürünleri de yer aldı. Bursalı satıcılar aynı dönemde 270 bin 242 adet kırlent ve kırlent kılıfı, 104 bin 965 adet runner ve Amerikan servisi, 71 bin 312 adet masa örtüsü siparişini üstlendi.

Trendyol’un verilerine göre Bursalı satıcılardan en çok alışveriş yapan şehir üç büyük ilden sonra Bursa oldu. Bursalı satıcılar, Antalya'dan 194 bin 528 adet, Kocaeli'den 148 bin 245 adet ve Adana'dan 115 bin 526 adet sipariş aldı.

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