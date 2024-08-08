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Trendyol, Friendyol’a açtığı davayı kazandı

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#Friendyol#DSM Grup#Mahkeme
Trendyol, Friendyol’a açtığı davayı kazandı
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2024 07:00

Online alışveriş sitesi ‘Trendyol’ markasının sahibi DSM Grup, markayı taklit ederek aynı ticaret alanında izinsiz kullandığı iddiasıyla Büşra Gidici hakkında açtığı davayı kazandı.

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Mahkeme, Büşra Gidici’nin kullandığı ‘Friendyol’ markasının haksız rekabete yol açtığı ve DSM Grup’un marka hakkına tecavüz ettiği gerekçesiyle, bu haksız kullanımın önlenmesine ve durdurulmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca Gidici’nin, 7 bin liralık manevi tazminat ödemesine hükmetti. İddiaya göre Büşra Gidici, Kadıköy’deki işyerinin iç ve dış tabelalarında, ürünlerinde ve tanıtım malzemelerinin üzerinde ‘Friendyol’ ismini kullanıyordu. DSM Grup, Büşra Gidici’nin markasıyla kendisine ait ‘Trendyol’ markasının benzerlik taşıdığını öne sürerek,  ‘marka’ davası açtı.

YAZI TİPLERİ AYNI İDDİASI

Dava dilekçesinde, Büşra Gidici’nin ‘Friendyol’ markasının yazı tipi, rengi ve ticaret alanının ‘Trendyol’ ile aynı olduğu belirtildi. “DSM Grup’un marka sahipliğinden doğan haklarına tecavüzün ve haksız rekabetin önlenmesini ve durdurulmasını talep ediyoruz. Ayrıca Büşra Gidici’nin 100 bin lira tazminata hükmedilmesini istiyoruz” denildi.

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‘HİZMETLER  FARKLI’

Büşra Gidici ise mahkemeye sunduğu dilekçede kendini “DSM Grup’un markası ile kullanılan marka arasında görsel, işitsel ve anlamsal düzeyde bir benzerlik yoktur. Verilen hizmetler tamamen farklıdır. Dava açıldıktan sonra ‘Friendyol’ markasının kullanımına tarafımızca son verilmiştir” ifadeleriyle savundu.

Mahkeme, DSM Grup’u haklı bularak, marka sahipliğinden doğan haklarına tecavüzün ve şirket aleyhine yaratılan haksız rekabetin önlenmesine ve durdurulmasına hükmetti. Mahkeme ayrıca Büşra Gidici’nin 7 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

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#Friendyol#DSM Grup#Mahkeme

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