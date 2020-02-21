Trans yağa sınırlama geliyor

Kalp hastalığı, obezite, diyabet riskini artırması nedeniyle trans yağ kullanımında düzenlemeye gidildi. Tüm gıdalarda trans yağ oranı 100 gramda 2 gramın altına düşecek. Bunun için harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı trans yağların sınırlanması için yönetmelik hazırlığına başladı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, düzenlemeyle bütün bitkisel ve bitkisel kaynaklı gıdalardaki trans yağ miktarına sınırlama getireceklerini belirterek, “Hayvansal yağlarda doğal olarak bulunan trans yağ hariç, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde son tüketiciye arz edilecek gıdalarda trans yağ içeriği, toplam yağın 100 gramında 2 gramı geçemeyecek. Yönetmeliğimiz en geç mart ayında yayımlanacak. Gıda işletmelerine 2020 yılı sonuna kadar süre verilecek” dedi.

AB’DEN ÖNCE OLACAK

Pakdemirli, yönetmeliğin, Dünya Sağlık Örgütünün öngördüğü şekilde hazırlandığını ifade ederek, Avrupa Birliği’nde konuyla ilgili geçiş süresinin 1 Nisan 2021 olarak belirlendiğini, dolayısıyla trans yağ kısıtlamasını AB’den üç ay önce hayata geçirmiş olacaklarını söyledi.

ZİNCİR KAPANIYOR

Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneği Genel Koordinatörü Ebru Akdağ, yapılacak düzenlemeyi yakından takip ettiklerini ve desteklediklerini belirterek Hürriyet’e şunları söyledi: “Biz zaten herhangi bir yasal uygulama yokken bundan 13 yıl önce trans yağsız üretime geçmiştik. Bakan beyin bahsettiği limit, dünyada güvenli sayılan yüzde 2 limitidir. Margarin sektörü bunun da ilerisine geçerek yüzde birin altında, yok denecek seviyede üretim yapıyor. Bu konuda yüzde birin atında üretim yapan Avustralya’dan sonraki ikinci ülkeyiz. Bu yasa ile birlikte bütün zincir kapanmış olacak ve her gıdada güvenli limit uygulanacak.”

TRANS YAĞ NEDİR

İki çeşit trans yağ var. Biri doğadan gelen (geviş getiren hayvanların midesinde oluşan), bir de endüstriyel trans yağlar. O da yağların sertleştirilmesi için kullanılan işlem sırasında ortaya çıkan bir yağ asidi. Trans yağların zararlı olabileceği ilk kez 1993 yılında Harvard’da yapılan bir çalışma sonucunda ortaya çıktı. Bu yağların kardiyovasküler risk yaratabileceği söylendi.