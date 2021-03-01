Trakyalı sanayiciler normalleşmeye hazırlanıyor

Noyan, "Hepimiz normalleşme sürecini büyük özlemle bekliyoruz. Yeni normalleşme sürecinin belirlenen kriterlere ve vaka sayısına göre başlaması doğru bir karar. Ancak süreç tamamlanana kadar devletimiz tarafından verilen desteklerin sürdürülmesini beklemekteyiz" dedi.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Yönetim Kurulu Üyesi ve Trakya Koordinatörü, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erdim Noyan, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'ni kapsayan Trakya Bölgesi'ndeki 24 Organize Sanayi Bölgesi bulunduğunu söyledi. Bu tesislerde yaklaşık 250 bin kişinin istihdam edildiğini belirten Noyan, Koronavirüs vakalarının artması üzerine bazı tesislerde bölümlerin kapatılarak üretime ara verildiğini ifade etti.

Yeni normalleşme sürecini sabırsızlıkta beklediklerini söyleyen Noyan, "Bir önceki tedbirlere yeteri kadar uyulmadığı için vaka sayısı arttı. Sanayicilerimiz ve çalışanlarımız geçen dönemde gerekli tedbirleri alarak üretimin devamı için büyük özveri ve gayret gösterdi. Önümüzde yeni bir başlangıç var. Artık pandemi sürecini kurallara uyarak, sonlandırmalıyız” diye konuştu.

'DEVLETİN DESTEĞİ DEVAM ETMELİ'



Normalleşme süreci tamamlanana kadar devlet desteğinin devam etmesi gerektiğini hatırlatan Erdim Noyan, "Yeni normalleşme sürecinin belirlenen bazı kriterlere ve vaka sayısına göre başlaması doğru. Ancak süreç tamamlanana kadar devletimiz tarafından verilen desteklerin de sürdürülmesini beklemekteyiz. Normalleşme sürecine sektörlerin arasındaki mevsimsel faktörler, tüketici alışkanlıkları, alım gücündeki değişiklikler gibi farklılıkları dikkate alarak girmeliyiz” dedi.

'KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR'



Erdim Noyan, pandeminin ihracat yapılan ülkelerde de devam ettiği için Trakya’daki sanayicileri olumsuz etkilediğini vurguladı. Noyan, “Pandeminin ekonomi ve istihdamı olumsuz etkilememesi için geçen yıldan bu yana devletimiz tarafından işletmelere sağlanan kısa çalışma ödeneği devam etmeli. Bu destek istihdamın korunması için önemli. Piyasalarda dengenin sağlanabilmesi için kısa çalışma ödeneğinin 30 Haziran' a kadar uzatılması, gerekli. Çalışan ile işveren için verilecek olan bu destek ülkemizin menfaatinedir. Devletimizin bugüne kadar gösterdiği desteği normalleşme süreci tamamlanana kadar devam ettirmesi en büyük temennimiz ve beklentimizdir" diye konuştu.