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Ekonomi
Haber Giriş: 28.05.2021 - 16:28 | Son Güncelleme:

Trakya Üniversitesi 40 öğretim üyesi alıyor

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Trakya Üniversitesi 40 öğretim üyesi alıyor

Trakya Üniversitesi, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşullar ile nitelikleri taşıyan adayların Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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