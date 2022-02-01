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Trakya, Alman, Venezuela ve Bulgarların vazgeçilmezi oldu

#İhracat#Trakya#Ekonomianasayfa
Trakya, Alman, Venezuela ve Bulgarların vazgeçilmezi oldu

TÜİK verilerine göre, Trakya Bölgesinde 312,2 milyon dolar ihracat, 325,3 milyon dolar ithalat yapıldı. Trakya’dan en çok ihracat Almanya, Venezuela ve Bulgarlarla, en çok ithalat ise Çin, Rusya’yla yapıldı.

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Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğü Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne’nin 2021 Yılı Aralık Ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. Edirne, Tekirdağ, Kırklareli İlleri Dış Ticaret İstatistikleri, Aralık 2021” konusunda hazırlanan verilere göre, Edirne’de 2021 yılı Aralık ayında ihracat 6,1 milyon dolar olarak gerçekleşti. Tekirdağ’da da 2021 yılı Aralık ayında ihracat 274,7 milyon dolar olarak gerçekleşirken, Kırklareli’nde ise ihracat 31,4 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aralık ayında toplamda Trakya Bölgesinden 312,2 milyon dolar ihracat yapılmış oldu.

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Edirne’de 2021 yılı Aralık ayında ithalat ise 9,7 milyon dolar olarak gerçekleşirken, Tekirdağ’da 296,7 milyon dola, Kırklareli’nde 18,9 milyon dolar ithalat olarak gerçekleşti. Bu verilere göre Aralık ayında toplamda Trakya Bölgesinden 325,3 milyon dolar ithalat yapıldı.

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Edirne'de Aralık ayında en çok ihracat ve ithalat Bulgaristan ile Tekirdağ' da en çok ihracat Almanya, en çok ithalat Çin ile yapılırken, Kırklareli'nde en çok ihracat Venezuela, en çok ithalat ise Rusya ile yapıldı. Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,9 artarak 22 milyar 278 milyon dolar, ithalat yüzde 29,9 artarak 29 milyar 70 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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#İhracat#Trakya#Ekonomianasayfa

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