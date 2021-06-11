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Ekonomi
Haber Giriş: 11.06.2021 - 17:41 | Son Güncelleme:

Traktör ve kurutma tesisi satılacak

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Traktör ve kurutma tesisi satılacak

Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nce mevcut kullanılabilir ikinci el 1 adet traktör ve 1 adet kurutma tesisi partiler halinde açık artırma usulü ile satılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihaleye ait şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün https://www.tigem.gov.tr adresinden veya Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nde görülebilir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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