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Traktör ve kurutma tesisi satılacak
Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nce mevcut kullanılabilir ikinci el 1 adet traktör ve 1 adet kurutma tesisi partiler halinde açık artırma usulü ile satılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihaleye ait şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün https://www.tigem.gov.tr adresinden veya Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nde görülebilir.
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