Traktör satışları ikiye katlandı

Türkiye'de bu yılın ilk çeyreğinde satılan traktör sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 2'ye katlanarak 10 bin 161'e ulaştı.



AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, bu yılın ilk çeyreğinde trafiğe kaydı yapılan traktör sayısındaki artış dikkati çekti.



Trafiğe kaydolan traktör sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 86,5 artarak 10 bin 161’e çıktı. Geçen yılın ilk çeyreğinde 5 bin 447 traktörün trafiğe kaydı yapılmıştı.



Traktör sayısındaki artış aylık bazda incelendiğinde düzenli bir yükselişin olduğu gözlendi. Ocakta 2 bin 800, şubatta 3 bin 141 ve martta 4 bin 220 traktörün trafiğe kaydının yapıldığı tespit edildi.



SATIŞLAR TOPARLANIYOR



Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Önal, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Rahip Brunson olayı sonrası yükselen döviz kurlarının etkisiyle birçok sektörde olduğu gibi traktör satışlarında da ciddi düşüşlerin meydana geldiğini söyledi.

Bu dönemde satışların olması gerekenin çok altında indiğini vurgulayan Önal, bu yıl ise satışların toparlandığını kaydetti. Önal, geçen yıl traktör satışlarında yaşanan düşüşün diğer tarım ekipmanlarında ise görülmediğini ifade etti.



Traktör ve tarım makinaları ihracatında Türkiye'nin durumunun iyi olduğunu ifade eden Önal, "Dünyada tarım makinaları 60 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip. Türkiye'de tarım makinaları sektörü (traktör ve ekipmanları dahil) 2006'da yaklaşık 250 milyon dolarlık dış ticaret açığı veriyordu. 2019'da yaklaşık 700 milyon dolar dış ticaret fazlası verdi." değerlendirmesinde bulundu.



EN HIZLI TARIM SEKTÖRÜ TOPARLANACAK



Önal, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) en az tarım sektörünün etkileneceğini savunarak, normalleşme sürecinde de en hızlı bu sektörün toparlanacağını söyledi. Önal, "Bu dönemde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de makinalaşmanın önemli olacağını düşünüyorum. Tarım ürünlerine ve makinalaşmaya talep daha da fazla olacak." ifadelerini kullandı.



Ekipman konusunda Türkiye'nin şanslı olduğunu dile getiren Önal, bazı hasat makinaları hariç ihtiyaç duyulan tarım makinalarının tamamının Türk sanayicileri tarafından üretildiğinin altını çizdi.



Önal, gelecek dönemde çiftçilerin karlı bir tarım yapacağına inanması durumunda makine yatırımı yapabileceklerini sözlerine ekledi.