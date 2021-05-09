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Ekonomi
Haber Giriş: 09.05.2021 - 17:12 | Son Güncelleme:

Trafo yenilenmesi ve trafo binasının yenilenmesi işleri yaptırılacaktır

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Trafo yenilenmesi ve trafo binasının yenilenmesi işleri yaptırılacaktır

T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) 4. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü’nce Erzurum gar sahasında bulunan ana trafonun yenilenmesi ile trafo binası yapılması ve Palandöken Lojistik Köyü saha aydınlatma projektörlerinin ledli olarak değiştirilmesi işi ihale edilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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