Trafo yenilenmesi ve trafo binasının yenilenmesi işleri yaptırılacaktır

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

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