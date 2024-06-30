Trafikteki motosikletlerin yüzde 65’i sigortasız

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Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yayınlayan Palandöken, “Kuryelik mesleğindeki artışla birlikte özellikle kaza ihtimali ve hasarı daha büyük olan motosiklette sigorta oranı daha yüksek olması gerekirken ne yazık ki tam tersi bir durum var” dedi.

FİYATTA NORM BİRLİĞİ SAĞLANMALI

Zorunlu trafik sigortası piyasasında fiyatlara da dikkat çeken Palandöken, bu konuda norm birliği sağlanması gerektiğini söyledi. Sigorta acentelerinin fiyatlarında farklılık bulunduğunu belirten TESK Başkanı, “Ya norm birliği sağlanmalı ya da bu zorunlu kelimesi kaldırılıp kasko gibi isteğe bağlı olmalı ama o da mümkün değil. Zorunlu olduğuna göre bu fiyatlar yüksek diye vatandaş sigorta yaptıramıyorsa o zaman devletin de katkısı olmalı” ifadelerini kullandı.

Palandöken, sözlerini şöyle sürdürdü:

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“Trafiğe kayıtlı 29 milyon 367 bin araçtan 6 milyon 23 bin 235’inin yani yaklaşık yüzde 20’sinin sigorta poliçesi yok. Otomobillerin yüzde 6.71’i, kamyonetlerin yüzde 11.21’i, minibüslerin yüzde 19.45’i, özel amaçlı taşıtların yüzde 19.06’sı, motosikletlerin ise yüzde 65’i zorunlu trafik sigortası olmadan dolaşıyor. Kuryelik mesleğindeki artışla birlikte özellikle kaza ihtimali ve hasarı daha büyük olan motosiklette sigorta

oranı daha yüksek olması gerekirken ne yazık ki tam tersi bir durum var.”