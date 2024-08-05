Trafikteki araçların yüzde 21’i sigortasız

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TÜİK, 2024 Haziran ayı kara taşıtları sayılarını açıkladı, trafikteki sigortasız araç sayısı da belli oldu. Buna göre, trafikte 29 milyon 987 binden fazla araç bulunuyor ve bu araçların 6 milyon 318 bininden fazlası zorunlu olan trafik sigortasını yaptırmadan trafikte dolaşıyor. Trafikteki sigortasız araç oranı yüzde 21’lerde. Neredeyse trafikteki her 4 araçtan birinin zorunlu sigortası bulunmuyor.

Araç türleri bazında bakıldığında ise en çok sigortasız olanlar motosikletler. 5.6 milyon motosikletin 3.6 milyonunun trafik sigortası bulunmuyor ki, bu da motosikletlerde sigortasızlık oranının yüzde 64’e kadar çıktığı anlamına geliyor. Sigortasızlık oranı en yüksek ikinci grup ise traktörler. 2.2 milyon traktörün yüzde 40’ı trafik sigortası olmadan yollara çıkıyor. Üçüncü grupta ise otobüsler geliyor. 18-30 arası koltuk sayısına sahip, yolcu taşıyan 212 bin 491 adet otobüsün yüzde 28’si trafik sigortası olmadan trafiğe çıkıyor. Trafikteki diğer araçlarla mukayese edildiğinde otomobillerde sigortasızlık oranı yüzde 6’larda. 15.7 milyon otomobilin sadece 949.9 bini trafikte sigortasız dolaşıyor.

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İLK SIRADA ŞANLIURFA GELİYOR

İller bazında incelendiğinde ise sigortasızlık oranı en yüksek il Şanlıurfa. TÜİK rakamlarına göre Şanlıurfa’da toplam araç sayısı 310 bin 332 ve bunun yüzde 42.58’inin trafik sigortası bulunmuyor. İkinci sırayı ise Iğdır alıyor. Iğdır’da 33 bin 506 aracın yüzde 36,31’i trafik sigortası yaptırmıyor. Üçüncü sırada ise Burdur geliyor. Burdur’da trafiğe kayıtlı 167 bin 725 aracın yüzde 34.43’ü sigortasız trafikte dolaşıyor.Büyük şehirler incelendiğinde ise İstanbul’da trafiğe kayıtlı 5.6 milyon aracın 674 bin 346’sının, yani yüzde 11.95’inin trafik sigortası bulunmuyor. Ankara’da ise sigortasızlık oranı yüzde 10.51. Ankara’da, 2.6 milyon aracın 280.8 bini trafik sigortası olmadan trafiğe çıkıyor. İzmir’de ise 1.8 milyon kayıtlı aracın yüzde 22.13’ü sigortasız. Büyükşehirler arasında sigortasızlık oranı en yüksek ile Manisa. Manisa’da 754 bin 392 aracın yüzde 33’ü trafik sigortası yaptırmıyor.

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ARAÇ TÜRLERİNE GÖRE SİGORTASIZLIK ORANI



