Trafikte yeni fiyat tarifesi açıklandı

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Trafik sigortasında yeni fiyat tarifesi 1 Şubat itibariyle başladı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) şubat başından itibaren illere, araç gruplarına ve sürücünün hasar geçmişine göre uygulanacak tavan primleri açıkladı.

Trafik sigortasında il il, hem araç gruplarına hem de sürücülerin hasar geçmişine göre primleri SEDDK belirliyor. Tavan fiyat uygulaması çerçevesinde de SEDDK, sigorta şirketlerine, trafik sigortası fiyatlarını her ay belli oranda artırma hakkı da tanıyor. Sigortacılar da SEDDK’nın belirlediği fiyatın üzerine çıkamıyor ama isterlerse altına inebiliyor. 2021’in son günü trafik sigortası tavan fiyatları ile ilgili düzenleme yapıldı. Buna göre, sigorta şirketleri, azami prim tutarlarını, 2022’ni şubat ayı başından itibaren her ay yüzde 1.5 oranında artırabilecekler. Ayrıca 1 Şubat tarihinde bir kereliğine olmak üzere de trafik sigortası fiyatında yüzde 20 artış yapıldı.

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EN YÜKSEK İSTANBUL’DA

Düzenleme kapsamında fiyat artışları yapıldı ve yeni tavan fiyat uygulaması şubat başında uygulamaya girdi. Sigorta Bilgi Merkezi (SBM) de yeni tavan fiyat listesini yayınladı. Buna göre otomobillerde, trafik sigortasına, en yüksek primi, 5.592 lira ile İstanbul’da, 1. kademe diye adlandırılan hasarlı sürücüler ödeyecek. Yeni düzenleme ile İstanbul’da, 4. kademedeki sürücülerin trafik sigortası primi ise 2.237 olurken, hiç hasar yapmayan sürücülerin primi ise 1.230 lira olarak belirlendi. Yeni tavan fiyat tarifesine göre de şubat ayında otomobiller için en ucuz trafik sigortası bin 103 lira olarak belirlendi. Adıyaman, Kütahya, Hakkari, Kastamonu, Mardin, Tunceli, Sinop gibi illerde hasarsız sürücüler şubat ayında trafik sigortasına en yüksek bin 103 lira ödeyecek. Bunlar trafik sigortasında uygulanacak tavan fiyatlar. Sigorta şirketleri isterlerse bu tavan fiyatın altında prim belirleyebilirler ki, geçen sene hemen hemen hiçbir sigorta şirketi trafik sigortasını tavandan satmadı; tavanın çok altında primlerle tüketiciye sigorta sunuldu.

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Peki, trafik sigortasında tavan fiyat neye göre belirleniyor? Trafik sigortasında primler sürücülerin hasar durumuna göre belirleniyor. Hasar durumu da 1-2-3-4-5-6-7 olmak üzere yedi kategoriden oluşuyor. 4. kademe, prim artırım ve indirimi içermeyen, ilk kez trafik sigortasına giriş kademesi ve ilk kez trafiğe çıkacak olanlara 4. kademe uygulanıyor. Diğer tüm hasar kademeleri de 4’üncü kademeye göre belirleniyor. Hiç hasarı olmayan sürücüler 7. kademeye kadar çıkıyor ve en yüksek indirim uygulanıyor. Hasar yapıldığı her yıl için de kademe düşerek, 1. kademeye kadar iniliyor. Nasıl ki, hasarsızlık kademesine göre belirli oranda indirim uygulanıyorsa; hasar durumuna göre de fiyata yine belirli oranda artırım uygulanıyor ki, 1. basamağa inen sürücüye en yüksek artırım yapılıyor.



