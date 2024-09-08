Trafikte insansız araç çalışması

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Uraloğlu, “Yasal altyapıyla ilgili bir çalışma yapıyoruz, bunu şu an trafiğe kapalı yerde yapıyoruz. Muhtemelen önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde, bir yasal düzenleme ile trafiğin daha disipline, daha az yoğun olduğu yerde, canlı trafikte de deneyimlemeye başlayacağız. Bunun hukuki altyapısını da oluşturmaya başladık” dedi.

Uraloğlu, Ford Trucks’ın Seviye-4 Otoyol Pilotu teknolojisine sahip kamyonunun, Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) ile donatılan Yavuz Sultan Selim (YSS) Köprüsü Kuzey Çevre Otoyolu’ndaki trafiğe kapalı alanda gerçekleştirilen test sürüşüne katıldı. Etkinlikte söz konusu teknolojinin önemine değinen Uraloğlu, “Seviye-4 Otoyol Pilotu” fonksiyonunun şehir dışı lojistik merkezleri arasında sürücüsüz lojistiğe imkân tanıyacağına işaret etti.

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Daha çevreci teknolojiler üzerine araştırmaların da hız kazandığına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti: “2035’te her iki araçtan birinin elektrikli olacağı öngörülüyor. Bu noktada bizler de ülkemizin ürettiği yerli ve milli aracımız Togg’u fosil yakıtlı motorlar olmadan sadece elektrikli olarak üretiyoruz. Artık elektrikli ve otonom araçlar hayatımızın bir gerçeği. Bu gerçekten hareketle tüm yatırımlarımızın odağına mobilite, dijitalleşme ve çevreye duyarlılığı yerleştiriyoruz.”