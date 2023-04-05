Trafik sigortasında yeni dönem başladı

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Yeni sistemde kazasız sürücüye yüzde 50 indirim yapılırken, kötü sürücüler poliçesini yüzde 200 zamlı ödemek zorunda kalacak.

BASAMAK SAYISI 9’A ÇIKARILDI

Resmi Gazete’de dün yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Yönetmeliği’ndeki değişikliğe göre, hasar ve hasarsızlık indirimini belirleyen basamak sayısı 7’den 9’a çıkarıldı. Düzenleme kapsamında basamaklara 0 ile 8 eklendi. En yüksek hasarsızlık indirimi yüzde 50’ye kadar yapılabilecek, hasar nedeniyle de primler yüzde 200 artırılabilecek. Beş yıl hasarsızlığı olanlar sigorta poliçesini 8’inci basamaktan kestirecek ve daha fazla indirim hak etmiş olacak. Birinci basamakta bulunan sigortalılar üç ve daha fazla trafik kazasına karışırsa sigorta basamağı 1’den 0’a düşecek ve daha fazla prim ödeyecek.

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AYLIK ARTIŞ YÜZDE 2’YE DÜŞECEK

Yapılan değişikliğe göre hasarsızlık indirimleri 5. basamaktan itibaren başlayıp 8’inci basamağa kadar çıkacak. 5. basamakta indirim yüzde 5, 6. basamakta indirim yüzde 20, 7. basamakta indirim yüzde 40, 8. basamakta indirim yüzde 50 olacak. 4. basamakta prim yüzde 10, 3. basamakta yüzde 45, 2. basamakta yüzde 90, 1. basamakta yüzde 135, 0. basamakta prim yüzde 200 oranında artırılacak. Düzenlemeyle yüzde 100 elektrikli olan otomobillere pozitif ayırımcılık getirildi. Yakıt cinsine göre indirim yapılacak araçlara yüzde 100 elektrikliler eklendi ve yüzde 10 ekstra indirim sağlanacak.

Trafik sigortalarına otomatik olarak her ay gelen yüzde 4.75’lik artış Mayıs 2023 tarihinden itibaren yüzde 2 olarak değiştirildi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu, hasar frekansı, hasar maliyetleri ve diğer hususları göz önünde bulundurarak bu oranı sıfıra kadar indirmeye veya iki katına kadar arttırmaya yetkili oldu. Kurum düzenlemeden önce azami prim tutarlarını yüzde 50 indirim yetkisine sahipti. Yapılan değişiklikle hasarın giderilmesi ve tazminat ödemesinde orijinale eşdeğerli belgelendirilen parçalar veya yeniden kullanılabilir parçaların tercih edilmesi durumunda yüzde 20’ye kadar indirim uygulanabilecek.