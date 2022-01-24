Trafik sigortası makbuz değil

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AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken, kamuoyu tarafından trafik sigortasının hafife alınmaması gereken bir sigorta olduğunu, sadece makbuz gibi görülmemesi, masraf olarak bakılmaması gerektiğini söyledi. Ölken, araştırmaların, tüm sürücülerin yüzde 10 olasılıkla maddi zararları trafik kazasına karışacağını gösterdiğini, bu nedenle de trafik sigortasının ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Yavuz Ölken, hem 2021’in sonlarında trafik sigortası genel şartlarında yapılan değişiklikler hem de geçen yıl sonunda sigorta primlerindeki prim artışları hakkında açıklamalar yaptı. Yeni yapılan düzenlemeler ile bedeni zararların kolay hesaplanacağı bir ortam yaratıldığını, değer kaybı tazminatlarının da belirli standarda oturtulduğunu belirten Ölken, “Bu değişikliklerin hepsi sigortalı lehine yapılan revizyonlar. Bir de bunların üzerine trafik sigortasında eşdeğer parça uygulaması varken orijinal yedek parça kullanımı ayrıcalığı getirildi. Sigorta ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun katkıları ve Türkiye Sigorta Birliği çatısı altındaki tüm şirketlerin desteği ile trafik sigortasında doğru genel şartlara kavuştuk” dedi.

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ÖDENEN TAZMİNAT ARTACAK

Yavuz Ölken, trafik sigortası primlerinde şubat ayından itibaren bir kereye mahsus olmak üzere yüzde 20 artış yapılacağını, aylık artış tutarının da yüzde 1.5 olacağını hatırlatarak, prim artışının gerekçelerine değindi. Yeni genel şartlarla 2022 yılında kaza mağdurlarının alacağı tazminatlarda artış olacağını vurgulayan Ölken, şu açıklamaları yaptı:

“Pandemide şirketler olarak hassas davrandık, kapanma dönemlerinde hasar oranları düştüğü için de bunu primlere yansıttık. Bugün geldiğimiz noktada normale dönüldü ve hasarlarda ciddi artış var. Zaten genel şart değişikliği ile tazminatlar artacak. Enflasyon, asgari ücretteki artış, döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle maddi ve bedeni zararlarda artışlar olacak. Hesaplamalara göre trafik sigortasında yüzde 60’a varan bir maliyet artışı var. Son verilere göre, trafikte aldığımız her 100 liralık primde 15 lira zarar ediyoruz, yani 115 lira ödüyoruz. Bu durumda fiyatların sabit kalması beklenemezdi. Şubat ayında bir kerelik yapılacak yüzde 20’lik zammın da enflasyonla, kurla bir alakası yok. Yüzde 20 artış olsa bile biz her 100 liralık primden 15-20 lira zarar yazmaya devam edeceğiz. Belki, ihtiyaç olursa, primlere, arada yapılacak 4-5 puanlık artışla bir yıl içinde trafik sigortasının itibar göreceğini düşünüyorum. Çünkü çok hafife alınıyor. Trafik sigortalarının hafife alınmaması gerekir. Yani bir makbuz gibi, masraf gibi görülmemesi gerekir.”

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SİSTEME SAHİP ÇIKALIM

Yavuz Ölken, yapılan araştırmaların, sürücülerin araç kullanırken maddi zararlı kazaya karışma olasılığının yüzde 10 olduğunu ortaya koyduğuna dikkat çekerek, “Bugün bedeni zararlarda tazminatların 250-300 bin liralarda olduğu bir ortamda biz, bin lira ile bin 500 lira arasındaki primleri konuşuyoruz. Sigorta sektörünün aynı anda birden fazla korumayı içeren çok önemli bir ürünüdür, trafik sigortası ve olmazsa olmazdır. O nedenle de kamusuyla, vatandaşı ile tüm kesimlerin bu sisteme sahip çıkması gerekir” diye konuştu.

KİŞİ TEMELLİ SİGORTAYA GEÇİLMELİ

Yavuz Ölken, geçen senenin sonunda trafik sigortasında yapılan değişikliklerin kişi temelli sigorta ve doğrudan tazmin uygulamalarına zemin hazırladığını belirterek, şunları söyledi: “Doğru olan, trafik sigortasında, doğru riske uygun fiyat vermek. Bugün bizler ruhsat sahibini sigortalıyoruz, oysa ruhsat sahibi ile sürücü farklı olabiliyor. Ruhsat kişinin üstüne ama aracı eşi kullanıyor. Hasar olduğunda sürücü gözükmüyor ruhsat sahibi gözüküyor. Hasar oranları da yine ruhsat sahibine göre belirleniyor. Gelişmiş ülkelerde kişi temelli, yani sürücünün poliçeye işlendiği, sürücünün skorlandığı sigortalar yapılıyor. Bir de doğrudan tazmin sistemi var; tazminatı sigortalıya ödüyor, kaskodaki gibi. Mevcut durumda trafik sigortasını siz yaptırıyorsunuz, kazaya karışırsanız, karşı tarafın mağduriyeti gideriliyor. Yine gelişmiş ülkelerde doğrudan tazmin sistemi uygulanıyor. Yani, sigortayı siz yaptırıyorsunuz, sigortacınız başınıza gelen her konuda size tazminat ödüyor. Tüm bu uygulamalar için de trafik sigortası genel şartlarında standart olması gerekiyordu. Son yapılan düzenleme ile de bu standart geldi.”