Trafik kazası yapanlar dikkat! Vekalet avcıları ortaya çıktı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmazCumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz#Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Yeni hoca ve ilk büyük transfer Dünyanın konuştuğu olayın ardından...Yeni hoca ve ilk büyük transfer! Dünyanın konuştuğu olayın ardından...#Newcastle United
İşte il il vaka sayıları Bakan Koca haritayı paylaştıİşte il il vaka sayıları! Bakan Koca haritayı paylaştı#Koronavirüs
İstanbul GPsine damga vuran olay Tuzla Belediyesinden cevapİstanbul GP'sine damga vuran olay! Tuzla Belediyesi'nden cevap#Mercedes
Trafik kazası yapanlar dikkat Vekalet avcıları ortaya çıktıTrafik kazası yapanlar dikkat! Vekalet avcıları ortaya çıktı#Kaza
Antalyada 5 yıldızlı otelde yangın paniği Merdivenle kurtarıldılarAntalya'da 5 yıldızlı otelde yangın paniği! Merdivenle kurtarıldılar#Otel
Elektrikleri tamamen bitti, karanlığa gömüldüler...Elektrikleri tamamen bitti, karanlığa gömüldüler...#Lübnan
Hiç abi - kardeşlik yokmuş'Hiç abi - kardeşlik yokmuş'#Mehmet Ali Erbil
Akrabalarıyla buluşmak için düğün salonu tutuyorAkrabalarıyla buluşmak için düğün salonu tutuyor!#İREM HELVACIOĞLU
Bahçeliden Boğaziçi tepkisi: Bunlar öğrenci değil, ajan provokatörlerdirBahçeli'den 'Boğaziçi' tepkisi: Bunlar öğrenci değil, ajan provokatörlerdir#Devlet Bahçeli
Sosyal medyayı karıştıran paylaşım Yaşadığı dehşeti ağlayarak anlattı...Sosyal medyayı karıştıran paylaşım! Yaşadığı dehşeti ağlayarak anlattı...#Banu Parlak
19 yaşımda evlendim, 35 yaşında oğlum var19 yaşımda evlendim, 35 yaşında oğlum var!#Hatice Aslan
Beş ay arayla önce kendisi sonra kocası ölmüştü: Ünlü çiftin hiç çözülemeyen gizemi belgesel olduBeş ay arayla önce kendisi sonra kocası ölmüştü: Ünlü çiftin hiç çözülemeyen gizemi belgesel oldu#Brittany Murphy
CEOyu bile koltuğundan etti Bir el hareketi ülkeyi ikiye böldüCEO'yu bile koltuğundan etti! Bir el hareketi ülkeyi ikiye böldü#Güney Kore
HABERLEREkonomi Haberleri

Trafik kazası yapanlar dikkat! Vekalet avcıları ortaya çıktı

#Kaza#Vekalet#Tazminat
Trafik kazası yapanlar dikkat Vekalet avcıları ortaya çıktı

Trafik kazası sonrasında tazminat almak için sürücülerden vekalet alanlar haksız kazanç elde ediyorlar. Hastane, mezarlık gibi yerlerde adamları bulunan vekalet avcıları nedeniyle süreçlerde suistimaller yaşanıyor.

Haberin Devamı

Bazı avukat veya kendini avukat olarak tanıtan kişiler, trafik kazalarına karışan sürücüleri arayıp vekalet istiyor. İkna ederek aldıkları vekaletlerle haksız kazançlar elde ediyorlar.

CNN Türk Muhabiri Emrah Çakmak’ın haberine göre, son dönemlerde bazı kişiler, kaza yapan sürücülerin kaza ve kişisel bilgilerine ulaşıyor. Ardından bu sürücüleri arayarak vekalet istiyorlar.

Sigorta Acenta Birliği Başkanı Turusan Bağcı “İnanılmaz hızlı haber alıyorlar. İşte mezarlıklarda adamları var hastanelerde adamları var. İhbar başına işte yaralı adam geldi diyorlar hemen o şekilde bizden önce devreye giriyorlar aile ile tanışıyorlar yakınlık kuruyorlar” dedi.

Kaza yapan sürücülere sigorta şirketlerinden daha fazla tazminat alma vadinde bulunuyorlar. Uyanıklar, genel amaçlı vekaletlere, mağdurların haberi olmadan davalar açıp, aldıkları paraları da kendi ceplerine atıyor.

Avukat Oğuzhan Aydın "Ne yazık ki bu ve buna benzer süreçlerde suistimaller yaşanıyor. Vatandaşımızın bu konuda çok dikkatli olması lazım. Bunun içinde mutlaka tuttukları avukatla vekalet sözleşmesi yapmalı. Sözleşmenin muhteviyatında avukatın ifa etmesi gereken durumlarının net bir şekilde belirlenmesi lazım. Yine vatandaşlarımızın UYAP Vataandaş'a üye olarak kendileri adına açılmış davaları takip edebilirler" dedi.

İlgili Haberler:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmazMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuİşte il il vaka sayıları! Bakan Koca haritayı paylaştı
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kaza#Vekalet#Tazminat