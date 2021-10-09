Trafik kazası yapanlar dikkat! Vekalet avcıları ortaya çıktı

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Bazı avukat veya kendini avukat olarak tanıtan kişiler, trafik kazalarına karışan sürücüleri arayıp vekalet istiyor. İkna ederek aldıkları vekaletlerle haksız kazançlar elde ediyorlar.



CNN Türk Muhabiri Emrah Çakmak’ın haberine göre, son dönemlerde bazı kişiler, kaza yapan sürücülerin kaza ve kişisel bilgilerine ulaşıyor. Ardından bu sürücüleri arayarak vekalet istiyorlar.

Sigorta Acenta Birliği Başkanı Turusan Bağcı “İnanılmaz hızlı haber alıyorlar. İşte mezarlıklarda adamları var hastanelerde adamları var. İhbar başına işte yaralı adam geldi diyorlar hemen o şekilde bizden önce devreye giriyorlar aile ile tanışıyorlar yakınlık kuruyorlar” dedi.

Kaza yapan sürücülere sigorta şirketlerinden daha fazla tazminat alma vadinde bulunuyorlar. Uyanıklar, genel amaçlı vekaletlere, mağdurların haberi olmadan davalar açıp, aldıkları paraları da kendi ceplerine atıyor.

Avukat Oğuzhan Aydın "Ne yazık ki bu ve buna benzer süreçlerde suistimaller yaşanıyor. Vatandaşımızın bu konuda çok dikkatli olması lazım. Bunun içinde mutlaka tuttukları avukatla vekalet sözleşmesi yapmalı. Sözleşmenin muhteviyatında avukatın ifa etmesi gereken durumlarının net bir şekilde belirlenmesi lazım. Yine vatandaşlarımızın UYAP Vataandaş'a üye olarak kendileri adına açılmış davaları takip edebilirler" dedi.