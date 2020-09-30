‘Trafik güvenliği artacak’

Tüm ulaşım modlarında çok yönlü faydalar sağlayacağı hedeflenen AUS’un dünyanın gündeminde yerini aldığını dile getiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, “Bilişim teknolojilerindeki gelişimlere paralel olarak tüm ulaşım modlarımızda akıllı ulaşım sistemlerini yaygınlaştırmaya başladık. AUS’a yönelik çalışmalarımızla; seyahat sürelerini azaltmayı, trafik güvenliğini artırmayı, mevcut yol kapasitelerinin daha etkin ve daha verimli kullanmayı, hareketliliği artırmayı, enerji verimliliğini artırarak ülkemizin ekonomisine katkı sağlamayı ve çevreye verilen zararları azaltmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

TRAFİĞE ENTEGRE

Son zamanlarda sıklıkla kullanılırken gördüğümüz e-scooterları 3 milyonu aşkın vatandaşın kullandığını da aktaran Karaismailoğlu, “Elektrikli, karbon salınımı olmayan, pratik kullanıma sahip bu yeni ulaşım modunun kent için sisteme entegre edilmesi için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bunun yanında, bu araçların işletmecileri arasında rekabetin sağlanması ve yeniliklerin teşvik edilmesi, etkin, verimli ve çözüm odaklı bir mikro hareketlilik sistemini oluşturmak istiyoruz” şeklinde konuştu. Karaismailoğlu, ayrıca şu ifadelere de yer verdi:

“AUS altyapısının geliştirilmesi, sürdürülebilir akıllı hareketliliğin sağlanması, yol ve sürüş güvenliğinin arttırılması, yaşanabilir çevre ve bilinçli toplum oluşturulması, veri paylaşımı ve güvenliğinin sağlanmasını, stratejik amaçlarımız olarak belirledik. Ulusal AUS Strateji Belgesi’nde yer alan eylemlerimiz ile; AUS alanında ihtiyaç duyulacak konularda mevzuat oluşturulması için gerekli çalışmaları yapacağız. İl Trafik Kontrol Merkezleri ve Karayolu Trafik Kontrol Merkezlerinin kurulması ile koordinasyonu sağlayacak; geleceğe dönük ulaşım planlamaları ile olay yönetimi yapacağız. ”