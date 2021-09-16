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Trafik cezasında ‘tebligat’ ayarı

#Trafik Cezası#Tebligat#Huku
Trafik cezasında ‘tebligat’ ayarı

Aylar sonra tebliğ edilen trafik para cezaları ile ilgili kritik bir karar çıktı. Ombudsmanlık, kesilen cezaların 9-10 ay sonra toplu bir biçimde firmaya ulaştırılmasının ‘hukuk güvenliği ve öngörülebilirlik ilkesi’ne aykırı olduğuna karar verdi.

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MİLYONLARCA araç sahibi ve firmayı ilgilendiren kararın gerisinde, iki yıl önce gelen yüklü miktardaki para cezaları oldu. Ekim 2018’de açılan İstanbul Havalimanı’na yolcu taşıyan 500’e yakın TÜRSAB üyesi firmanın her birine 10 bin liradan 300 bin lirayı aşan para cezaları geldi. Anılan cezaların kesildiği dönem 1 Mart-31 Aralık 2019 olarak kayıtlara geçti.

KAMU DENETÇİLİĞİ

Yönetmeliğe göre, bölünmüş yollarda minibüsler için hız sınırı saate 90 kilometre. Havalimanına yolcu getirip-götüren şoförler de bunu bilerek hızlarını ona göre ayarladı. Oysa anılan yolda, İBB Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü hız sınırını saate 70 kilometre olarak belirlemişti. Durumdan haberi olmayan şoförler, gün içinde birkaç kez ceza kesildiğini, aylar sonra şirkete gelen tebligatlarla öğrendi. Kimi firmaya 10 bin kimine 50 bin, kimine 200 bin, kimine 300 bin lirayı aşan cezalara tepki gösterilse de sonuç değişmedi. Kesilen cezalar, son çıkan ‘vergi barışı’ kapsamında yapılandırıldı. Süreç devam ederken 500’e yakın firma adına Kamu Denetçiliği Kurumu’na (Ombudsmanlık) başvuruldu. Başvuru sonrası Kurum, ilgili taraflardan da savunma aldı. Kurum, milyonlarca araç sürücüsü ve firmayı veren kararını ise geçen günlerde verdi.

30 GÜN İÇİNDE ULAŞTIR

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Kurum kararında özetle “Şikâyete konu idari para cezaları 8-9 ay sonra yapılmış. Bu süreler, günümüz şartlarına göre çok uzun. Dolayısı ile bu durum, hukuk güvenliği ve öngörülebilirlik ilkesine uygun değil” denildi. Kurum kararında, kesilen trafik para cezalarının 30 gün içinde ilgiliye tebliğ edilmesi için yönetmeliğe hüküm eklenmesi talep edildi.

‘PARALARIN İADESİNİ İSTEYECEĞİZ’

TÜRSAB üyesi taşımacılık firmaları adına Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvurduklarını belirten Av. Yasemin Bal “Bu karar, milyonlarca kişi ve firmayı ilgilendiriyor. Bu kararla birlikte, müvekkiller adına kesilen cezalara ilişkin ödenen paraların iadesini talep edeceğiz. Gerekirse idare mahkemesine de başvurmayı planlıyoruz. Eğer, kesilen cezalara ilişkin tebligatlar zamanında ulaşmış olsaydı, bir gün içinde aynı plakaya birden fazla ceza kesilmesi durumu da olmayacaktı” diye konuştu.

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#Trafik Cezası#Tebligat#Huku