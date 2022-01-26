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Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı azaldı

#TÜİK#Trafik#Araç Sayısı
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı azaldı

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Aralık ayında aylık bazda yüzde 26,1, yıllık bazda ise yüzde 23,1 azaldı.

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Türkiye'de 2021 yılında bir önceki yıla göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %11,0 artarak 1 milyon 153 bin 165 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %11,2 azalarak 42 bin 924 adet oldu. Böylece 2021 yılında trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 110 bin 241 adet artış gerçekleşti.

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %45,1'ini otomobil, %21,4'ünü motosiklet, %17,8'ini kamyonet, %10,7'sini traktör, %3,8'ini kamyon, %0,5'ini minibüs, %0,5'ini otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

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OTOMOBİLDE YÜZDE 32,6 AZALDI

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtlarda %63,2 artarken otomobilde %32,6, motosiklette %26,7, kamyonette %22,2, otobüste %17,3, kamyonda %10,7, minibüste %6,0 ve traktörde %1,9 azaldı.

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Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı kamyonda %44,1, motosiklette %32,0, traktörde %8,3, kamyonette %7,3 artarken özel amaçlı taşıtlarda %62,0, otomobilde %45,8, otobüste %16,4 minibüste %0,3 azaldı.

Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54,3'ünü otomobil, %16,3'ünü kamyonet, %14,8'ini motosiklet, %8,0'ını traktör, %3,5'ini kamyon, %1,9'unu minibüs, %0,9'unu otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Aralık ayında devri(1) yapılan taşıtların %67,5'ini otomobil, %16,7'sini kamyonet, %5,7'sini motosiklet, %4,9'unu traktör, %2,3'ünü kamyon, %2,1'ini minibüs, %0,6'sını otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

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29 BİN 558 ADET OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %15,7'si Renault, %9,7'si Toyota, %8,1'i Fiat, %8,0'ı Citroen, %6,9'u Peugeot, %6,3'ü Hyundai, %,5,8'i Volkswagen, %5,6'sı Honda, %5,3'ü Opel, %4,4'ü BMW, %3,8'i Skoda, %3,8'i Audi, %3,5'i Dacia, %2,3'ü Volvo, %2,2'si Mercedes-Benz, %1,2'si Ford, %1,0'ı Jeep, %0,9'u Seat, %0,9'u Kia, %0,5'i Nissan ve %4,0'ı diğer markalardan oluştu.

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 614 bin 37 adet otomobilin %62,0'ı benzin, %23,6'sı dizel, %9,2'si elektrikli veya hibrit olup %5,2'si LPG yakıtlıdır. Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 706 bin 65 adet otomobilin ise %37,6'sı dizel, %35,9'u LPG, %25,5'i benzin yakıtlı olup, %0,7'si elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise %0,3 oldu.

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Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 614 bin 37 adet otomobilin %29,0'ı 1401-1500, %27,7'si 1300 ve altı, %21,4'ü 1301-1400, %14,0'ı 1501-1600, %6,5'i 1601-2000, %0,8'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip.

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 614 bin 37 adet otomobilin %40,6'sı beyaz, %27,8'i gri, %11,1'i mavi, %7,8'i kırmızı, %6,4'ü siyah, %2,2'si turuncu, %1,1'i kahverengi, %0,7'si sarı, %0,5'i yeşil renkli iken %1,9'u diğer renklerde.

TRAFİĞE KAYITLI TAŞITLARIN ORTALAMA YAŞI 14,5 OLARAK HESAPLANDI

Türkiye'de 2021 yılı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 25 milyon 249 bin 119 adet motorlu kara taşıtı için ortalama yaş 14,5 olarak hesaplandı. Ortalama yaş otomobillerde 13,6, minibüslerde 15,0, otobüslerde 14,8, kamyonetlerde 12,8, kamyonlarda 17,6, motosikletlerde 13,7, özel amaçlı taşıtlarda 13,6 ve traktörlerde 24,3 oldu.

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Türkiye'de 2021 yılında devri yapılan 8 milyon 815 bin 613 adet motorlu kara taşıtı için ortalama yaş 12,6 olarak hesaplandı. Devri yapılan otomobillerin ortalama yaşı 13,2, minibüslerin 12,6, otobüslerin 11,0, kamyonetlerin 11,1, kamyonların 14,2, motosikletlerin 6,2, özel amaçlı taşıtların 14,8 ve traktörlerin 20,0'dır.

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#TÜİK#Trafik#Araç Sayısı

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