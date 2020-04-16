Trabzon'dan 104 ülkeye ihracat

Trabzon'un ilk çeyrek ihracatının tutarı 299 milyon 765 bin 432 dolar oldu.



Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, Trabzon'dan ocak-mart döneminde 104 ülkeye 134 bin 863 ton ürün gönderildi.

İlk çeyrekteki ihracattan 299 milyon 765 bin 432 dolar gelir elde edildi.



Kentten bu dönemde yapılan ihracatta İtalya ilk sırada yer aldı. İtalya'ya 65 milyon 132 bin 535 dolarlık ihracat yapıldı.



İtalya'yı, 44 milyon 296 bin 290 dolarla Almanya ve 32 milyon 100 bin 160 dolarla da Rusya takip etti.



Bu dönemde geçen yılın aynı döneminde dış satımın olmadığı Peru, Şili, Finlandiya, Endonezya, Japonya, Nikaragua, Tayland, Cibuti, Libya, Katar, Uganda, Yemen, Mozambik, Hırvatistan, Moritanya ve Suriye'ye de satış yapıldı.



DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzon'un bölge ve ülke ihracatında her geçen gün ön plana çıktığını söyledi.



Kalyoncu, Trabzon'dan ihracat yapılan ülkelerin de çeşitlendiğini dile getirdi.



Kovid-19 salgını nedeniyle dünya ticaretinde olumsuzluklar yaşandığını belirten Kalyoncu, tüm ülkelerde ticaret hacminin düştüğünü ifade etti.



Kalyoncu, "Salgının kontrol altına alınması ve önümüzdeki aylarda ticaretin başlamasıyla Trabzon'dan yapılan ihracatın çok daha üst sıralara çıkacağına inanıyoruz." dedi.