TPF: Marketlerimizde salgına karşı üst düzey önlem almaya devam ediyoruz

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, yaptığı yazılı açıklamada, bayram sonrası koronavirüs vakalarında artış yaşandığını kaydederek, aldıkları önlemleri esnetmeden sürdürdüklerinden bahsetti.

Ülke genelinde faaliyet gösteren 4 bini aşkın perakende satış noktası ve 80 bine yakın personelle, vatandaşların ihtiyaçlarını en sağlıklı ve eksiksiz biçimde karşılamak için çalışmaya devam ettiklerini aktaran Düzgün, "Hepimize zor günler yaşatan salgına karşı vatandaşlarımızın temel gıda maddelerine ve temizlik ürünlerine güvenle ulaşmasını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın talimat ve tavsiyelerinin yanı sıra marketlerde uygulamak için yayımlanan "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" doğrultusunda hizmetlerin üst düzey önlemlerle devam ettiğini anlatan Düzgün, şu ifadeleri kullandı:

"Her türlü gıda ile temizlik ürünlerinin tedarik edilmesinde aksaklık yaşanmaması için üreticilerimiz, tedarikçilerimiz ve tüm iş ortaklarımız ile görüşerek gerekli önlemleri aldık. Üretimden marketlerimizdeki rafa ulaşana kadar tüm süreç büyük bir titizlikle yerine getiriliyor. Depolarımızda, reyonlarımızda, kasalarımızda ve dağıtım hizmetlerinde görev yapan tüm çalışanlarımız maske ile eldiven kullanımına devam ediyor, hijyen ve çalışma kurallarına üst düzey dikkat ediyor."



"SEBZE-MEYVEDEN ET REYONUNA KADAR TÜM ÖNLEMLER SÜRDÜRÜLÜYOR"

TPF Başkanı Düzgün, sebze-meyveden et ve et ürünleri reyonuna kadar, ilk günden bu yana aldıkları üst düzey önlemleri sürdürdüklerine vurgu yaptı.

Market arabaları ve sepetlerinin elle tutulan kısımlarını sık sık dezenfekte ettiklerini kaydeden Düzgün, "İş ortaklarımızı, çalışanlarımızı gelişmelerle ilgili düzenli olarak bilgilendiriyoruz. Marketlerimizde yayın yapan TPF Radyo üzerinden de gün boyu uyulması gereken önlemleri büyük bir hassasiyetle aktarıyoruz." açıklamasında bulundu.



VATANDAŞLARA "KURALLARA UYUN" ÇAĞRISI

Ömer Düzgün, alışveriş esnasında bulaş riskini en aza indirmek için vatandaşlara belirlenen uygulamalara dikkat ederek, görevli personele yardımcı olmaları konusunda çağrıda bulundu.

Koronavirüs tehlikesinin geride kalmadığını kaydeden Düzgün, vatandaşlardan bu süreçte alışverişleri esnasında maske takmalarını, sosyal mesafelerini korumalarını, paketli olmayan ürünlere dokunmamalarını, meyve-sebze gibi açık ürünlerin tek kullanımlık eldivenle seçmelerini istedi.

Marketlerdeki el antiseptiğinin kullanılmasını öneren Düzgün, "Müşterilerimizi alışverişlerini güvenle yapabilmeleri için market içerisine belirlenen direktifler doğrultusunda almaya devam edeceğiz. Giriş ve çıkışlarda kişi temasını engelleyecek düzenlemeler uygulanmaya devam ediyor. Alacağımız her önlem bizleri, sevdiklerimizi ve toplumumuzu hastalıktan koruyacak." ifadelerini kullandı.