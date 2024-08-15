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TPAO'nun üç petrol işletme ruhsatının süresi uzatıldı

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#TPAO#Petrol#İzin
TPAOnun üç petrol işletme ruhsatının süresi uzatıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2024 09:34

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO), Adıyaman'da bulunan üç petrol işletme ruhsatının süreleri uzatıldı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre TPAO'nun, Adıyaman'daki petrol işletme ruhsatlarının süreleri, sahanın mevcut rezerv durumu, yıllık üretim miktarları ile yatırım ve üretim programı dikkate alınarak uzatıldı.

ARİ/TPO/K/M40-a3-1 pafta numaralı petrol işletme ruhsatının süresinin 17 Ağustos 2024'ten 17 Ağustos 2028'e, ARİ/TPO/K/M40-c1-1 pafta numaralı ruhsat süresinin 17 Ağustos 2024'ten 17 Ağustos 2036'ya, ARİ/TPO/K/M40-d2-1 pafta numaralı ruhsatın 17 Ağustos 2024'ten 17 Ağustos 2033'e kadar uzatılmasına karar verildi.

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#TPAO#Petrol#İzin

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