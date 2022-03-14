Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

TPAO, Mersin karasularında petrol arayacak

#Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı#TPAO#Ekonomianasayfa
TPAO, Mersin karasularında petrol arayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO), Mersin'in karasuları içinde bulunan ve yaklaşık 174 bin hektar alanı kapsayan 6 ayrı noktada petrol arama ruhsatı verdi.

Haberin Devamı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanında, TPAO’nun Mersin karasularında 6 sahada petrol aramak için 13 Ekim 2021 tarihinde ruhsat başvurusu yaptığı bilgisi yer aldı.

Yayımlanan ilana göre, yüzölçümü 4 bin 450 ile 57 bin 164 hektar arasında değişen ve toplam 173 bin 902 hektara ulaşan 6 saha için ruhsat başvurusunu inceleyen bakanlık, TPAO’ya, 6491 sayılı Türk Petrol Kanununun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazetede yayımı tarihinden itibaren 8 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verdi.

Gözden Kaçmasın

Yıllar sonra ilk olacak Altın fiyatları nasıl etkilenirYıllar sonra ilk olacak! Altın fiyatları nasıl etkilenir?Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Elon Musktan yatırım tavsiyesi Ev, hisse senedi, fiziksel ürünler... İşte detaylarElon Musk'tan yatırım tavsiyesi! Ev, hisse senedi, fiziksel ürünler... İşte detaylarHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı#TPAO#Ekonomianasayfa

BAKMADAN GEÇME!

Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: Ateş etmeye devam ettiler...

Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: 'Ateş etmeye devam ettiler...'

#Brent Renaud
İlk kez gribin altına düştü Covid-19 BİTTİ diyebilir miyiz Uzmanlar yanıtlıyor...

İlk kez gribin altına düştü! 'Covid-19 BİTTİ' diyebilir miyiz? Uzmanlar yanıtlıyor...

#Koronavirüs
Ukrayna rüyası kâbusa döndü Rusya bilgi savaşını böyle kaybetti

Ukrayna rüyası kâbusa döndü! Rusya 'bilgi savaşı'nı böyle kaybetti

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: Ateş etmeye devam ettiler...

Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: 'Ateş etmeye devam ettiler...'

#Brent Renaud
İlk kez gribin altına düştü Covid-19 BİTTİ diyebilir miyiz Uzmanlar yanıtlıyor...

İlk kez gribin altına düştü! 'Covid-19 BİTTİ' diyebilir miyiz? Uzmanlar yanıtlıyor...

#Koronavirüs
Ukrayna rüyası kâbusa döndü Rusya bilgi savaşını böyle kaybetti

Ukrayna rüyası kâbusa döndü! Rusya 'bilgi savaşı'nı böyle kaybetti

#Ukrayna