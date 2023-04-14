TPAO Genel Müdürü açıkladı: Mayıs ayında gaz sisteme verilecek

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Karadeniz açıklarında keşfedilen yerli ve milli doğal gaza ilişkin çalışmalar tamamlanmak üzere. Filyos'ta aralıksız çalışmalar sürerken TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, doğal gazın Mayıs ayı başında tamamen sisteme verileceğini söyledi.

TPAO Genel Müdürü Bilgin, yaptığı açıklamada "Mayıs ayı başında tamamen gaz sisteme verilmeye başlanacak, 2028 yılında 60 milyon metreküpe ulaşacağız. Karadeniz gazı devreye alındığında ilk fazda ülke ihtiyacın yüzde 15'ini karşılayacak. Gaz ilk devreye girdiğinde yaklaşık bir yılda kendi yatırım giderlerini karşılayacak." ifadelerini kullandı.

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