Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

TPAO Genel Müdürü açıkladı: Mayıs ayında gaz sisteme verilecek

Güncelleme Tarihi:

#Doğal Gaz#Karadeniz Gazı#Ulusal Ağ
TPAO Genel Müdürü açıkladı: Mayıs ayında gaz sisteme verilecek
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2023 14:38

TPAO Genel Müdürü Murat Han Bilgin "Mayıs ayı başında tamamen gaz sisteme verilmeye başlanacak, 2028 yılında 60 milyon metreküpe ulaşacağız" dedi.

Haberin Devamı

Karadeniz açıklarında keşfedilen yerli ve milli doğal gaza ilişkin çalışmalar tamamlanmak üzere. Filyos'ta aralıksız çalışmalar sürerken TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, doğal gazın Mayıs ayı başında tamamen sisteme verileceğini söyledi.

TPAO Genel Müdürü Bilgin, yaptığı açıklamada "Mayıs ayı başında tamamen gaz sisteme verilmeye başlanacak, 2028 yılında 60 milyon metreküpe ulaşacağız. Karadeniz gazı devreye alındığında ilk fazda ülke ihtiyacın yüzde 15'ini karşılayacak. Gaz ilk devreye girdiğinde yaklaşık bir yılda kendi yatırım giderlerini karşılayacak." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Doğal Gaz#Karadeniz Gazı#Ulusal Ağ

BAKMADAN GEÇME!

Gelmiş geçmiş en azılı suçlulardan biriydi... Çakal Carlosu sağ kolunun ihaneti mi yakalattı

Gelmiş geçmiş en azılı suçlulardan biriydi... Çakal Carlos'u sağ kolunun ihaneti mi yakalattı?

#Çakal Carlos
Korkutan rapor: Kolon kanseri gençlerin hastalığı oluyor Hastalığın yaşı neden bu kadar düştü ‘Bu durum endişe verici’

Korkutan rapor: Kolon kanseri gençlerin hastalığı oluyor! Hastalığın yaşı neden bu kadar düştü? ‘Bu durum endişe verici’

#Sağlık
Bir yanda kuraklık, bir yanda seller, bir yanda yükselen deniz suları... Peki ne yapacağız Dünya bu çözümleri tartışıyor...

Bir yanda kuraklık, bir yanda seller, bir yanda yükselen deniz suları... Peki ne yapacağız? Dünya bu çözümleri tartışıyor...

#Su Baskını