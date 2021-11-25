TPAO açıkladı! Türkali-2 kuyusunda akış testi tamamlandı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Görüntüler dehşete düşürmüştü... Metrodaki saldırgan yakalandı: Suç makinesi çıktıGörüntüler dehşete düşürmüştü... Metrodaki saldırgan yakalandı: Suç makinesi çıktı#Metro
Ve korkulan oldu Oxford duyurdu... Süper varyant alarmı verildiVe korkulan oldu! Oxford duyurdu... 'Süper varyant' alarmı verildi#Koronavirüs
Ajax sonrası faturayı kesti Acı gerçekler... Alt seviyede, yarısı kadar bile...Ajax sonrası faturayı kesti! Acı gerçekler... "Alt seviyede, yarısı kadar bile..."#Beşiktaş
Müjdeyi Bakan Koca verdi Yerli aşıda önemli gelişmeMüjdeyi Bakan Koca verdi! Yerli aşıda önemli gelişme#Sağlık Bakanı
MİTten terör örgütüne darbe PKKnın kritik ismi etkisiz hale getirildiMİT'ten terör örgütüne darbe! PKK'nın kritik ismi etkisiz hale getirildi#MIT
Merkez Bankasından ekonomi zirvesi... Toplantıdan ne sonuç çıkacak İşte beklentilerMerkez Bankası'ndan ekonomi zirvesi... Toplantıdan ne sonuç çıkacak? İşte beklentiler#Yatırım
Karadenizden müjdeli haber... Başarıyla tamamlandıKaradeniz'den müjdeli haber... Başarıyla tamamlandı#Fatih
Şimdiye kadarki en net açıklama... Rusya: Saldıracağız, NATO: HazırızŞimdiye kadarki en net açıklama... Rusya: Saldıracağız, NATO: Hazırız!#RUSYA
Meteoroloji uyarmıştı Yoğun kar yağışı: 2 kent beyaza büründüMeteoroloji uyarmıştı! Yoğun kar yağışı: 2 kent beyaza büründü#Kar Yağışı
Araçları çamura saplanan çiftin yardımına Hülya Avşar yetiştiAraçları çamura saplanan çiftin yardımına Hülya Avşar yetişti#Hülya Avşar
Neredeyse 10 kişiden 9u kaçak izliyor Ceza geliyor... Yetki yolda: 10 dakika içinde...Neredeyse 10 kişiden 9'u kaçak izliyor! Ceza geliyor... Yetki yolda: 10 dakika içinde...#Futbol
Acayip kocam köylüyüm ve Aliye çok aşığım'Acayip kocam köylüyüm ve Ali'ye çok aşığım'#Hazal Kaya
Soğan ekmek yerlermiş, tek dertleri var: Yukarıya selam çakmakSoğan ekmek yerlermiş, tek dertleri var: Yukarıya selam çakmak#Milletvekili
Bu benim vücudum, utandırmaya çalışanlara boyun eğmeyeceğimBu benim vücudum, utandırmaya çalışanlara boyun eğmeyeceğim#Emily Ratajkowski
Ekonomide yaşananlar ve siyasi sonuçları Anahtar yine Erdoğanın liderliğinde yatıyor...Ekonomide yaşananlar ve siyasi sonuçları! Anahtar yine Erdoğan'ın liderliğinde yatıyor...#Ekonomi
HABERLEREkonomi Haberleri

TPAO açıkladı! Türkali-2 kuyusunda akış testi tamamlandı

#Fatih#Karadeniz#Sondaj
TPAO açıkladı Türkali-2 kuyusunda akış testi tamamlandı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda açılan Türkali-2 kuyusunda kuyu akış testinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Haberin Devamı

Türkiye'nin petrol ve doğal gaz arama ve sondaj çalışmaları devam ederken Karadeniz'den önemli bir gelişme daha yaşandı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sakarya Gaz Sahası'ndaki Türkali-2 kuyusunda 3. rezervuar seviyesinde gerçekleşen kuyu akış testi başarıyla tamamlandı.

Gözden Kaçmasın

Bakan Bilgin: Asgari ücrette uzlaşmaya yakınızBakan Bilgin: Asgari ücrette uzlaşmaya yakınızHaberi Görüntüle

 

TPAO'dan konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Batı Karadeniz’deki Sakarya Gaz Sahasında, ultra derin denizde yer alan Türkali-2 tespit kuyusunda üçüncü kuyu akış testini de başarıyla gerçekleştirdi. Test edilen seviyede günde 0,67 milyon m3/g (22 milyon ft3/g) doğal gaz akışı sağlandı.

Yine aynı kuyuda gerçekleştirilen diğer testlerde sırasıyla, 28 Temmuz 2021 tarihinde, 0,75 milyon m3/g (26,5 milyon ft3/g) doğal gaz akışı (R3) ve 31 Ağustos 2021 tarihinde günde 0,63 milyon m3/g (22 milyon ft3/g) doğal gaz akışı (R2) gözlenmişti. Böylelikle Türkali-2 kuyusunda, toplam 2,05 milyon m3/g (72,5 ft3/g) akış potansiyeli saptanmış oldu.

Kuyu akış testinden elde edilen veriler, sahanın geliştirilmesinde kuyu testinin hemen ardından tamamlanacak ön mühendislik ve tasarım çalışmalarının optimizasyonu için kullanılacak. Filyos’ta kurulacak doğal gaz işleme tesisine ilk doğal gazın 2023 yılında ulaşması hedefleniyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

AK Parti MYK toplantısı: ‘Ekonomideki durum 3-4 ay içinde çözülecek’AK Parti MYK toplantısı: ‘Ekonomideki durum 3-4 ay içinde çözülecek’Haberi Görüntüle

Türkali-2 ultra derin deniz tespit kuyusunda, 2.154 metre su derinliğinde, 3.950 metre son derinliğe ulaşıldı. Türkali-2, Sakarya Gaz Sahası’nda Fatih Sondaj Gemisi tarafından açılan üçüncü kuyu oldu.

Sahadaki kuyu akış testleri, TPAO envanterine 2020 yılında katılan Kanuni Sondaj Gemisi tarafından gerçekleştiriliyor. Akış testi, keşfedilen rezervlerden üretilebilecek doğal gazın akış hızı ve basıncı konusunda veri sağlıyor. Bu verilerden hareketle kuyuların ekonomik üretim potansiyeli hesaplanabiliyor.

TPAO’nun Karadeniz’de, ultra derin denizde gerçekleştirdiği arama çalışmalarında bugüne kadar toplam 540 milyar m3 doğal gaz keşfedildi. Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi, deniz altında kurulacak doğal gaz üretim sistemi, Filyos kıyısında kurulacak bir işleme tesisi ve bu iki üniteyi birbirine bağlayacak boru hatlarından oluşuyor.

Gözden Kaçmasın

Kadıköy-Tavşantepe metrosundaki bıçaklı saldırgan yakalandıKadıköy-Tavşantepe metrosundaki bıçaklı saldırgan yakalandı!Haberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fatih#Karadeniz#Sondaj

BAKMADAN GEÇME!

Ünlü çiftten kötü haber Belözoğlu çare olmadı

Ünlü çiftten kötü haber! Belözoğlu çare olmadı

#Fenerbahçe
Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen
Son gün 30 Kasım... 10 soruda sosyal güvenlik prim borcuyla ilgili önemli detaylar

Son gün 30 Kasım... 10 soruda sosyal güvenlik prim borcuyla ilgili önemli detaylar

#Sosyal Güvenlik Prim Borcu