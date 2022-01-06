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TÖZOK’tan özel okul ücretiyle ilgili açıklama

#Türkiye Özel Okullar Derneği#Fiyat#Artış
TÖZOK’tan özel okul ücretiyle ilgili açıklama

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK), 2022-2023 yılına ait okul ücretleri için azami artışı açıklamasını gelen tepkiler üzerine geri çekti. Oranların TÜİK enflasyon verilerine göre yeniden düzenleneceği duyuruldu.

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Yeni yapılan açıklamada, kamuoyunun bu oranı ‘yıllık artış oranı bu şekilde olacakmış’ gibi yanlış algıladığından açıklamanın geri çekildiği belirtildi. Yayınlanan rakamın, maksimum artış oranını gösterdiğinin vurgulandığı açıklamada, “Amaç, hiçbir zaman okulların bu maksimum artışı yapmaları değil, mümkün olduğu kadar daha düşük oranlara inerek velilerini rahatlatmalarıdır. Bakanlığımızla kurumlar hangi konularda rahatlatılabilir, yükleri hafif hafifletilebilir çalışması yapılacaktır” ifadesine yer verildi. Yanlış anlaşıldıklarını düşündükleri için açıklamayı geri çektiklerini söyleyen TÖZOK Başkanı Zafer Öztürk şöyle konuştu: “Geçmiş yılları baz azalarak yaptığımız hesaplamayla artış oranını yorumladık. Açıklamada bu rakamın sadece tavan olduğunu söyledik. Şu kadar oranda artış yapın diye bir şey söylemedik ama ‘Bu rakamı aşmayın hatta yaklaşmayın, velilerinizi koruyun’ demekti amacımız.

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Okullarımızın bu dönem içinde operasyon maaliyetleri yüzde 80 ile 300 arasında arttı. Ve senede sadece bir kez ücret açıklayabiliyoruz. Yıl içinde fiyat attırma imkânımız yok. Bu şekilde olan başka sektör de yok. 2021’de en düşük ücret artışı bu yıl tüm sektörler arasında eğitimdedir. 1 milyon 450 bin civarinda öğrenci, 170 bin civarında da özel okul öğretmeni var. 350 bin civarında da personel mevcut. Eğitimin kalitesini koruyabilmek için bu ekonomik durumunda enflasyona ezdirmemek için öğretmenlerimize ücret artışını yapmamız gerekiyor. Pandemi dönemindeki sıkıntılar, ekonomik zorluklarla birlikte daha da genişledi.

Yeni açılan okulların bu süreci atlatmaları çok zor. Bakanlıkla görüşmelerimizi yapıyoruz. KDV oranın yüzde 1‘e düşürülmesi, düşük faizli eğitim kredilerinin tanımlanabilmesi, okuldaki ücret kalemlerinin belirli oranlarda indirilmesi gibi taleplerimiz mevcut. Bu şekilde okullarımızı biraz daha koruyabiliriz. Bu yıl için belirlediğimiz ücretlerimiz enflasyona kurban gitti. Böyle giderse istihdamımız da yok olacak.”

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#Türkiye Özel Okullar Derneği#Fiyat#Artış

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