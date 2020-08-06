Toyota'nın karı yüzde 98 düştü

Toyota ikinci çeyrekte ilk çeyreğe göre yüzde 98 daha düşük seviyede kâr açıklayarak 2011 yılından beri en kötü çeyreğini geçirdiğini duyurdu.



Şirket ikinci çeyrekte 13.9 milyar yen (131.73 milyon dolar) kâr açıkladı.



Refinitiv anketine katılan ekonomistler şirketin bu çeyrekte 179 milyar yen zarar açıklayacağını tahmin ediyorlardı. Toyota yıllık kâr beklentisini 500 milyar yen seviyesinde tutarken araç satış beklentisini yükseltti. Bu beklenti şirketin son 9 yıl içerisindeki en düşük kâr beklentisi.