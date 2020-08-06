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Ekonomi
Reuters
Haber Giriş: 06.08.2020 - 09:01,Son Güncelleme:

Toyota'nın karı yüzde 98 düştü

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Toyota'nın karı yüzde 98 düştü
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Toyota'nın ikinci çeyrek karı ilk çeyreğe göre yüzde 98 oranında düşüş gösterdi.

Toyota ikinci çeyrekte ilk çeyreğe göre yüzde 98 daha düşük seviyede kâr açıklayarak 2011 yılından beri en kötü çeyreğini geçirdiğini duyurdu.

Şirket ikinci çeyrekte 13.9 milyar yen (131.73 milyon dolar) kâr açıkladı.

Refinitiv anketine katılan ekonomistler şirketin bu çeyrekte 179 milyar yen zarar açıklayacağını tahmin ediyorlardı. Toyota yıllık kâr beklentisini 500 milyar yen seviyesinde tutarken araç satış beklentisini yükseltti. Bu beklenti şirketin son 9 yıl içerisindeki en düşük kâr beklentisi.

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