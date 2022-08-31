Toyota'dan büyük yatırım

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Dünyanın en çok araç satan firması olan Toyota elektrikli araçlar için batarya üretmek üzere dev yatırım yapma kararı aldı. Toyota aldığı kararla ABD ve Japonya'da 730 milyar yen (yaklaşık 5,3 milyar dolarlık) yatırım yapacağını açıkladı.
ÜRETİM 2024-2026 ARASINDA BAŞLAYACAK
Toyota'nın kuracağı tesisle ABD ve Japonya'daki batarya üretim kapasitesini 40 GWh'a çıkaracak. Batarya üretimi 2024-2026 yılları arasında başlayacak.
730 milyar yenin 400 milyar yenlik kısmıyla Japonya'nın Himeji kentinde bulunan Toyota-Panasonic ortalığı olan Prime Planet Energy&Solutions'la Toyota fabrikalarında yapılacak.
ABD'DE 2,5 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM
Toyota Battery Manufacturing'in ABD'nin Kuzey Carolina fabrikasına da 2,5 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirecek.
ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER YAYGINLAŞIYOR
İçten yanmalı motorlu araçlardan vazgeçilmeye başlandı. Özellikle AB elektrikli araçlara geçilmesi için çalışmalarını hızlandırdı. Elektrikli araçlarla emisyon oranının azaltılması hedefleniyor ve çevreci yakıt olmasından dolayı doğanın da korunması öngörülüyor.