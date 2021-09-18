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Toyota'da tedarik krizi! 27 bantta üretim duracak.

#Toyota#Üretim#Ekonomi
Toyotada tedarik krizi 27 bantta üretim duracak.

Otomotiv sektöründe çip kriziyle başlayan sorunlar nedeniyle üretim kısıntıları devam ediyor. Toyota parça sağlama problemi nedeniyle Japonya'daki 27 üretim bandını durduracak.

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Toyota Motor, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), otomobil parçaları sağlayan sektöre olumsuz etkisi sonucu gelecek ay Japonya'daki 27 üretim bandını durduracak.

Kovid-19 vakalarının artış eğilimini sürdürdüğü Güneydoğu Asya ülkelerindeki yedek parça fabrikalarının işletilememesi, üretici firmaları zor duruma düşürüyor.
Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Japon firma, parça sağlama sıkıntısı nedeniyle Japonya içindeki 14 tesisindeki 27 üretim bandını, ekim ayında geçici olarak durduracak.

En fazla 11 gün sürecek durdurma kararının, Japonya'da ve ülke dışında bulunan fabrikalardaki ekim ayı üretimini 330 bin düşüreceği bildirildi.

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#Toyota#Üretim#Ekonomi