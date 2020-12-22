Toyota iki fabrikasında üretimi durduruyor

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Toyota, nakliye sorunları nedeniyle İngiltere ve Fransa'da üretimi durduracak.



Japon şirketten yapılan açıklamada sınırların kapatılması kararları nedeniyle otomobil parçaları tedarikinde ertelemeler yaşandığı ve bu nedenle üretime ara verilmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi.



İngiltere'de koronavirüsün yeni varyantının tespit edilmesinin ardından birçok ülke İngiltere ile sınır geçişlerini askıya almıştı.