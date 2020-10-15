TOTAL ve M Oil Antalya’da büyüyecek

Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) çatısı altında enerji sektöründe hizmet veren ve ağustos ayında ticari olarak Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş. unvanı altında birleşen TOTAL ve M Oil’in yönetim kadrosu, Antalya’da bayi ve bölge temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda Antalya’nın stratejik önemine dikkat çeken Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş. Genel Müdürü Yüksel Yılmaz, son dönemde 2 yeni istasyon yatırımıyla toplam istasyon kapasitesini 50’ye çıkardıkları bölgede büyüme hedeflerini açıkladı. Güzel Enerji Akaryakıt bünyesinde toplam 900 istasyona ve yüzde 6.5 pazar payına sahip olan Total ve M Oil’in Antalya bölgesindeki istasyon sayısını artırmayı planladıklarını belirten Yılmaz, şöyle konuştu: “Büyüme hedeflerimiz doğrultusunda TOTAL ve M Oil’i Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş. çatısı altında birleştirdik. Bu yolculukta bizim için Antalya’nın önemi oldukça fazla. Antalya’da 32 TOTAL, 18 M Oil olmak üzere toplam 50 istasyonumuzla ve yüzde 10,7 pazar payıyla hizmet veriyoruz. Pandemi döneminde Muratpaşa ilçesi Termessos Bulvarı’nda ve Aksu ilçesi Serik Caddesi’nde olmak üzere 2 yeni istasyonu bünyemize ekledik. 2021’de bölgede daha da büyümeyi hedefliyoruz. Amacımız, bölgedeki ticari koşulları daha iyi anlayarak ve tüketici beklentilerini analiz ederek yerel çözümler üretmek.”