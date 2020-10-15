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Ekonomi
Ceren DENİZ / ANTALYA
Haber Giriş: 15.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

TOTAL ve M Oil Antalya’da büyüyecek

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TOTAL ve M Oil Antalya’da büyüyecek
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Güzel Enerji Akaryakıt Genel Müdürü Yüksel Yılmaz, “Antalya bizim için önemli. Toplam 50 istasyonumuzla ve yüzde 10.7 pazar payıyla hizmet veriyoruz” diye konuştu.

Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) çatısı altında enerji sektöründe hizmet veren ve ağustos ayında ticari olarak Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş. unvanı altında birleşen TOTAL ve M Oil’in yönetim kadrosu, Antalya’da bayi ve bölge temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda Antalya’nın stratejik önemine dikkat çeken Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş. Genel Müdürü Yüksel Yılmaz, son dönemde 2 yeni istasyon yatırımıyla toplam istasyon kapasitesini 50’ye çıkardıkları bölgede büyüme hedeflerini açıkladı. Güzel Enerji Akaryakıt bünyesinde toplam 900 istasyona ve yüzde 6.5 pazar payına sahip olan Total ve M Oil’in Antalya bölgesindeki istasyon sayısını artırmayı planladıklarını belirten Yılmaz, şöyle konuştu: “Büyüme hedeflerimiz doğrultusunda TOTAL ve M Oil’i Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş. çatısı altında birleştirdik. Bu yolculukta bizim için Antalya’nın önemi oldukça fazla. Antalya’da 32 TOTAL, 18 M Oil olmak üzere toplam 50 istasyonumuzla ve yüzde 10,7 pazar payıyla hizmet veriyoruz. Pandemi döneminde Muratpaşa ilçesi Termessos Bulvarı’nda ve Aksu ilçesi Serik Caddesi’nde olmak üzere 2 yeni istasyonu bünyemize ekledik. 2021’de bölgede daha da büyümeyi hedefliyoruz. Amacımız, bölgedeki ticari koşulları daha iyi anlayarak ve tüketici beklentilerini analiz ederek yerel çözümler üretmek.”

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