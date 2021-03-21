Toros Üniversitesi 11 öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre ilanın Resmî Gazete’de yayınlanması tarihi itibari ile 15 gün başvuru süresi vardır.



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