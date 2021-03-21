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Toros Üniversitesi 11 öğretim görevlisi alacak
Toros Üniversitesi aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile öğretim elemanı alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre ilanın Resmî Gazete’de yayınlanması tarihi itibari ile 15 gün başvuru süresi vardır.
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