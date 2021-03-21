MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriToros Üniversitesi 11 öğretim görevlisi alacak
GeriEkonomi Toros Üniversitesi 11 öğretim görevlisi alacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Haber Giriş: 21.03.2021 - 17:37 | Son Güncelleme:

Toros Üniversitesi 11 öğretim görevlisi alacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Toros Üniversitesi 11 öğretim görevlisi alacak

Toros Üniversitesi aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile öğretim elemanı alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre ilanın Resmî Gazete’de yayınlanması tarihi itibari ile 15 gün başvuru süresi vardır.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi