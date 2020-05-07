Tornavida çekiç tadilata giriştik

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart tarihinin üstünden yaklaşık 45 gün geçti. Vatandaşların çoğu bu süreci alınan önlemlere uygun olarak evde geçirdi. Zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaya özen gösteren vatandaşlar alışverişlerinin büyük bölümünü de internet üzerinden gerçekleştirdi. Bu dönemde bahçeli ve balkonlu evlerin değeri bir kez daha anlaşılırken vatandaşlar tarafından internet üzerinden verilen ev dekorasyonu ve bahçe mobilyası siparişleri bir önceki aya göre yüzde 55 arttı. Özellikle bahçe ve açık alan ürünlerine olan talep çok daha fazla artış gösterdi. En çok satılan ürünlerin başında bahçe masası, bahçe salıncağı, hamak, şezlong, dış ortam aydınlatması, bahçe dekorasyon ürünleri ve bahçe mobilyaları yer aldı.

Evde geçirilen süre arttıkça insanlar evlerinde bulunan eksi ya da kullanmadıkları mobilyaları daha güzel hale getirmek için sıkça e-ticaret platformlarının dekorasyon ve yapı marketi kategorilerini ziyaret etti. Google üzerinden yapılan ‘dolap boyası’, ahşap boyası’ ve ‘boya fırçası’ gibi yapı malzemeleri aramaları son 12 ayın zirvesine ulaştı. Gittigidiyor.com’un verilerine göre nisan ayında bir önceki aya göre insanların ev dekorasyonuna yönelmesiyle yapı ve tadilat kategorisinde yüzde 50’lik bir artış görüldü. Bu kategoride en çok satılan ürünlerin başında saksı, bitki tohumu, duvar kâğıdı, matkap, silikon tabancası, kereste, vida, boya, yapıştırıcı, boya tabancası, matkap ucu gibi ürünler yer aldı.

MUTFAK SİPARİŞLERİ KENDİNİ GÖSTERDİ

Karantina günlerinde evin içerisinde en fazla vakit geçirilen alan şüphesiz mutfak oldu. Bu durum istatistiklere de yansıdı. Gittigidiyor.com’a göre satışı en çok artan ürünler şunlar oldu: Süt ve kahve köpürtücü, güveç, merdane, spatula, çırpıcı, mutfak önlüğü, fırın tepsisi, tava, tencere, düdüklü tencere.



KİTAPLIK SATIŞLARINA CANLI YAYIN ETKİSİ

Koronavirüs döneminde gerek online iş toplantılarının gerekse canlı yayınların en ilgi çeken tarafı arkadaki kitaplık dekorları oldu. Bu durum satışlara da yansıdı. Google üzerinden alışveriş maksadı ile yapılan ‘kitaplık’ aramaları son 12 ayın zirvesini gördü. Gittigidiyor.com’un verilerine göre ise yaşam alanını değiştirme isteğiyle dekorasyonla ilgili çeşitli değişikliklerin yapılmasıyla perde, avize, yapay çiçek, sandalye, gardırop, kitaplık, sehpa, mutfak masası ve dolabı, televizyon sehpası gibi ev dekorasyonu ürünleri de yine

en çok tercih edilen ürünler arasında yer aldı.



HOBİ ÜRÜNLERİNE İLGİ ARTTI

Evde geçirilen vaktin artması ile oyuncak ve hobi kategorisinde de nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 60’lık bir artış gözlendi. Genellikle ailesiyle veya arkadaşlarıyla evde keyifle vakit geçirmek isteyenlerin yöneldiği bu kategoride en çok satılan ürünler yapı oyuncakları, puzzle, hobi setleri, ahşap maket, model ve kitler oldu.